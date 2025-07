In arrivo a settembre l’Honda CUV e: costerà 4.690 €

Honda con il CUV e: e RoadSync Duo punta a rendere sempre più intelligente la mobilità elettrica urbana oltre, ovviamente ad ampliare la gamma due ruote a zero emissioni.

Honda CUV e: è il secondo veicolo elettrico della casa giapponese destinato anche al mercato europeo dopo l’EM1 e:. In pratica si tratta del secondo passo nella strategia globale di Honda, che prevede l’introduzione di 30 nuovi veicoli elettrici entro il 2030 e la neutralità carbonica per l’intera gamma moto entro il 2040.

Honda CUV e: potenza e autonomia per la città

Il CUV e: è alimentato da due batterie rimovibili Honda Mobile Power Pack e:, che offrono un’autonomia dichiarata superiore ai 70 km. Il motore E-Drive da 6 kW, montato lateralmente, eroga una coppia massima di 22 Nm ed è in grado di raggiungere la velocità massima di 83 km/h. Il telaio a culla è realizzato in tubi d’acciaio con un forcella anteriore da 26 mm e ruote piuttosto piccole, da 12 pollici. I numeri descrivono uno scooter cittadino, più performante del EM1, ma comunque pensato per previ percorrenze in ambito esclusivamente urbano.

Design e dotazione tecnologica

Il design del CUV e: è moderno e molto pulito, con superfici levigate e linee morbide che non compromettono lo spazio offerto dalla pedana piatta. L’illuminazione full LED conferisce una firma luminosa distintiva. Tra le dotazioni di serie, troviamo l’avviamento con Smart Key, funzione di retromarcia assistita, presa USB-C per la ricarica dei dispositivi e nuovi comandi dei blocchetti per un’interazione intuitiva. Il vano sottosella e il piccolo vano dietro lo scudo anteriore offrono spazio per gli effetti personali.

RoadSync Duo. Sistema sempre più connesso

Il CUV e: debutta anche con l’app RoadSync Duo, un’evoluzione dell’attuale sistema di connessione Honda, ma specificamente progettato per i veicoli elettrici. Questa applicazione sfrutta un ampio schermo TFT da 7 pollici e integra un navigatore intelligente, collegato direttamente alle funzionalità principali del veicolo. Lo stato di carica della batteria è monitorato e l’itinerario viene aggiornato in tempo reale per suggerire al pilota i percorsi più convenienti. Gli aggiornamenti del software over-the-air permettono di avere a disposizione il sistema operativo più recente.

Disponibilità e prezzo

Il CUV e: sarà disponibile nelle Concessionarie Ufficiali Honda a partire da settembre 2025, al prezzo di €4.690 IVA inclusa franco concessionario. Il prezzo comprende due batterie Honda Mobile Power Pack e: e due caricabatterie.