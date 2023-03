In acqua Tempesta Tenders, l’e-tender italiano

Gianluca Tempesta in acqua con Tempesta Tenders, la giovane società che in questi giorni ha varato il suo primo tender elettrico. Un motoscafo da 6 metri in alluminio pronto a molti usi: taxi water, cruiser per le escursioni, cargo da lavoro. Il prezzo da 50mila euro.

Motore da 10 kW, batteria da 14 kWh

Vediamo i dati tecnici di questo motoscafo da sei metri in alluminio che può ospitare fino a sei passeggeri. Il pacco batteria come ci spiega Gianluca: “ha una chimica LiFePo4 con capacità da 14 kWh 48V nominali 280 Ah che alimenta il motore elettrico con linea d’asse da 10 kW del marchio Bellmarine”. Il tempo di ricarica? “Va da 1 a 4/5 ore e dipende dalla tipologia di caricabatteria e naturalmente conviene una ricarica tra 20 e 90% per non stressare le batterie“.

Capitolo autonomia? “Il motore alla massima potenza consuma 8 kW quindi in questo caso 1,5 ore di autonomia. Se dimezziamo la potenza abbiamo 3 ore a disposizione“. Una barca, come una gran parte delle elettriche da usare a bassa velocità ovvero pochi nodi.

L’e-tender frutto della collaborazione con La Sapienza di Roma

Pubblico e privato insieme. Una bella esperienza e sinergia presente in questo progetto dove si sono messe insieme diverse competenze a iniziare da quelle di Gianluca che lavora da anni nell’azienda di famiglia: la Allufer Tempesta specializzata dal 1972 in componentistica, anche elettrica, per yachts e superyachts.

Per il primo motoscafo della Tempesta Tenders si è lavorato insieme al Po.Mo.S. – Polo per la mobilità sostenibile della Università Sapienza di Roma con la partecipazione della Regione Lazio – che ha curato in questo caso la realizzazione del pacco batteria.

Il prezzo? Siamo sui 50mila euro

Nella versione presente nel video è presente il tettuccio con il pannello da 500 W di potenza destinato ad alimentare la batteria di servizio. Quando sul mercato? “La commercializzerà la nostra nuova società Tempesta Tenders, al momento su ordinazione”.

E si possono scegliere i quattro differenti modelli: Cargo, explorer, cruiser, mobility. Vediamo il prezzo: “La barca completa di propulsione da 10kW in linea d’asse, con batteria LiFePo4, verniciata, con teak e tappezzeria siamo sui 50/55mila euro“.

