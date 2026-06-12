Impossibile staccare il cavo (poi rubato), la colonnina s’è spenta













Impossibile staccare il cavo (poi rubato) per spegnimento della colonnina: è la disavventura capitata a un lettore in Romagna. Che fare? Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Impossibile staccare il cavo, che poi mi è stato rubato

“I l 9 giugno mi sono collegato con il cavo in dotazione alla mia Kia EV3 a una colonnina Enel X da 22kW nel centro di Lugo di Romagna. Utilizzando la scheda RFID Kia Charge, come solitamente faccio essendo più conveniente. Successivamente in corso di ricarica , la colonnina si è spenta e non mi è stato più possibile scollegare il mio cavo. Contattato il centro assistenza Enel X, mi veniva risposto che, non avendo utilizzato la loro RFID (che comunque ho), non potevano intervenire. E che avrei dovuto contattare Kia Charge. I quali, interpellati, hanno prontamente segnalato il caso a Enel X per un loro intervento. Non succedendo nulla ho dovuto necessariamente scollegare il cavo dall’autovettura, lasciandolo collegato alla colonnina e poco visibile sul posto. Nessuna comunicazione ho ricevuto nel giorno successivo.

Enel X mi dice di non ritenersi responsabile del furto…

Solo oggi 11 giugno, su mia richesta telefonica, Enel X mi ha informato che la colonnina era stata ripristinata. Ma che non si ritenevano responsabili del furto del cavo avvenuto nel frattempo, che ho dovuto constatare quando mi sono recato sul posto per riprenderlo. Da notare che mi sono state addebitati 120 euro per la ricarica di soli 29 kWh, secondo loro avvenuta in 43 ore di sosta. Naturalmente sto mettendo in atto le azioni necessarie. Compresa denuncia di furto presentata all’Autorità, per avere rimborso della spesa del cavo e storno dell’addebito da parte di chi ritengo responsabile dell’accaduto. Meno male che non ho usato, come possibile in certe colonnine, la carta di credito o bancomat. Applicando la stessa logica, penso mi avrebbero detto di rivolgermi alla Banca. Vi ringrazio dell’attenzione e vi sarei grato per vostre considerazioni e consigli. Paolo Atanasio