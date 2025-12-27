Impossibile ricaricare a Torino per le auto in sosta

Impossibile ricaricare a Torino: le auto termiche sostano davanti alle colonnine senza che nessuno intervenga, segnala un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Impossibile ricaricare a Torino: “Che cosa posso fare? Occupano le colonnine per giorni…”

“S ono mesi, ormai, che è impossibile ricaricare auto in zona Santa Rita. In particolare segnalo i posti in Corso IV Novembre quasi angolo via Baltimora. In pratica ci sono sempre auto in sosta senza cavo, alcune stazionano per giorni e giorni. Spero possiate fare qualcosa. Allego delle foto. Questa è Torino. Al limite ditemi che cosa posso fare. Grazie “ .

Prima cosa: chiedere alla Polizia Locale di intervenire e multare

Risposta. Purtroppo è anche da questi particolari che si giudica il grado di civiltà di una città e di un Paese. Quando non si rispettano gli spazi per i parcheggi dei disabili, gli attraversamenti su strisce pedonali e anche gli stalli per auto elettriche, la situazione non è allegra. Che cosa si può fare, dunque? La prima cosa, ovviamante, è contattare la Polizia Locale ( a Torino il numero è 011.4426401). La sosta nelle aree di ricarica è sanzionata dal Codice della Strada. Ed è tanto più legittimo chiedere un intervento se la violazione non è un fatto occasionale, documentabile con tanto di foto. Giusto poi segnalare la cosa anche alla società che gestisce le colonnine in questione, in questo caso Drivalia. È proprio quest'ultima la prima a subire un danno da questi comportamenti, avendo speso soldi per installare la colonnina. Senza averne alcun ritorno economico, se lo stallo è perennemente occupato da auto in sosta. Infine giusto segnalare l'accaduto ai media locali, a cominciare dall'apposita rubrica de La Stampa, La Voce dei lettori.