Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il27 Dicembre 2025
0

Impossibile ricaricare a Torino per le auto in sosta

2 min

Impossibile ricaricare a Torino: le auto termiche sostano davanti alle colonnine senza che nessuno intervenga, segnala un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Impossibile ricaricare a Torino
Qui, sopra e sotto tre immagini inviate dal lettore.

Impossibile ricaricare a Torino: “Che cosa posso fare? Occupano le colonnine per giorni…”

“Sono mesi, ormai, che è impossibile ricaricare auto in zona Santa Rita. In particolare segnalo i posti in Corso IV Novembre quasi angolo via Baltimora. In pratica ci sono sempre auto in sosta senza cavo, alcune stazionano per giorni e giorni. Spero possiate fare qualcosa. Allego delle foto. Questa è Torino. Al limite ditemi che cosa posso fare. Grazie.

Impossibile ricaricare a TorinoPrima cosa: chiedere alla Polizia Locale di intervenire e multare

Risposta. Purtroppo è anche da questi particolari che si giudica il grado di civiltà di una città e di un Paese. Quando non si rispettano gli spazi per i parcheggi dei disabili, gli attraversamenti su strisce pedonali e anche gli stalli per auto elettriche, la situazione non è allegra. Che cosa si può fare, dunque? La prima cosa, ovviamante, è contattare la Polizia Locale ( a Torino il numero è 011.4426401). La sosta nelle aree di ricarica è sanzionata dal Codice della Strada. Ed è tanto più legittimo chiedere un intervento se la violazione non è un fatto occasionale, documentabile con tanto di foto. Giusto poi segnalare la cosa anche alla società che gestisce le colonnine in questione, in questo caso Drivalia. È proprio quest’ultima la prima a subire un danno da questi comportamenti, avendo speso soldi per installare la colonnina. Senza averne alcun ritorno economico, se lo stallo è perennemente occupato da auto in sosta. Infine giusto segnalare l’accaduto ai media locali, a cominciare dall’apposita rubrica de La Stampa, La Voce dei lettori.
– E quando la Polizia Locale interviene, che che succede? Guarda il VIDEO

Redazione
il27 Dicembre 2025
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Auto elettriche cinesi: la grande "purga" è iniziata (ma per noi cambia poco)

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!