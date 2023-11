Impossibile battere i cinesi, anche ABB lo dice

Impossibile battere i cinesi, anche il CEO di un colosso come ABB, Rosengren, lo dice e le sue parole hanno impressionato il lettore che ci scrive, Ruben. Vaielettrico risponde. Ricordiamo di inviare le vostre mail a info@vaielettrico.it

Impossibile battere i cinesi, non solo per l’Italia, ma per l’Europa tutta, non credete?

“H o avuto il grande piacere di ascoltare un intervento all’università di Björn Rosengren, Ceo di ABB. Penso che ABB non abbia bisogno di presentazione e men che meno ritengo di dover illustrare la sua strategia e la visone correlata alla transizione energetica. Vi scrivo perché mi è rimasta impressa una parte dell’ intervento. Rosengren ha ammesso che ABB si è trovata costretta a vendere la divisione degli inverter per i pannelli solari nonostante fosse profittevole. Perché? “Era impossibile stare al passo o pensare di pareggiare i costi estremamente bassi con cui è possibile produrre gli stessi prodotti in Cina“. La parte preoccupante è che, come ci ha illustrato, il “70% di quanto concerne la filiera della transizione, dai prodotti finiti ai materiali proviene dalla repubblica cinese“. Spesso leggo commenti negativi sulla passività Italiana in materia, ma come si può pensare di competere a livello Europeo con la Cina, che possiede ben più risorse, sia materiali che umane? Quale ceo di ABB penso che Rosengren possieda un’ottima comprensione della situazione e quanto ha illustrato mi ha fatto riflettere. Pensate che sia possibile battere i cinesi senza protezionismi? “. Ruben Giuriato

Protezionismi? Anche la Ue dell’auto è spaccata in due

Risposta. Se guardiamo al mondo dell’auto, si può dire che i grandi gruppi sono spaccati in due. Da una parte c’è Renault, con il suo n.1 Luca De Meo che ritiene quella cinese una concorrenza sleale, con condizioni di lavoro non paragonabili a quelle europee. Non solo per le retribuzioni e per il numero di ore lavorate, ma anche per gli aiuti di Stato di cui godono molte aziende. Oltre che per il fatto che l’energia utilizzata è in buona parte ottenuta col carbone. Volkswagen invece frena e, facendo ottimi affari in Cina, teme che imporre dazi cinesi scatenerebbe un’immediata simmetrica reazione cinese. La Ue sembra sposare la tesi francese. A settembre la n.1 della Commissione, Ursula Von Der Leyen, ha annunciato l’apertura di un’istruttoria che potrebbe presto sfociare nella fissazione di dazi sui prodotti cinesi. Pechino si sta premunendo programmando forti investimenti per produrre in Europa. Investimenti che, al momento, sembrano andare ovunque tranne che in Italia, vedi la vicenda del progetto Glencore (saltato) di riciclare batterie in Sardegna. Se guardiamo al mondo dell’auto, si può dire che i grandi gruppi sono spaccati in due. Da una parte c’ècon il suo n.1che ritiene quella cinese una concorrenza sleale, con condizioni di lavoro non paragonabili a quelle europee. Non solo pere per il, ma anche per gli aiuti di Stato di cui godono molte aziende. Oltre che per il fatto che l’energia utilizzata è in buona parte ottenuta col carbone.invece frena e, facendo ottimi affari in Cina, teme che imporre dazi cinesi scatenerebbe un’immediata simmetrica reazione cinese. La Ue sembra sposare la tesi francese. A settembre la n.1 della Commissione,, ha annunciatoche potrebbe presto sfociare nella fissazione di dazi sui prodotti cinesi. Pechino si sta premunendo programmando forti investimenti per produrre in Europa. Investimenti che, al momento, sembrano andare ovunque, vedidel progetto(saltato) di riciclare batterie in