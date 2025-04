Impact di Case: la pala elettrica comandata a distanza

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Con Impact alla Case Construction Equipment puntano sulla sicurezza dei lavoratori. Via la cabina: la pala gommata compatta (CASE eCWL 12EV) riceve i comandi da una sala di controllo dedicata. Manovre a distanza. La propulsione elettrica, cammino iniziato da anni (leggi), non è una novità in azienda grazie alla pala 12EV e ai mini escavatori CX15EV e CX25EV.

Impact anche per i lavori in ambienti estremi e condizioni climatiche difficili

Il concept, presentato a Bauma 2025, di Impact annuncia una macchina rivoluzionaria perché permette il lavoro a distanza. Senza cabina e comandi in arrivo da una sala di controllo dedicata. In questo modo è possibile lavorare in sicurezza negli ambienti contaminati, estremi e in condizioni climatiche difficili. Si alza il livello di sicurezza sul lavoro e dalla casa sottolineano l’inclusione degli «operatori con disabilità motorie attraverso la gestione della macchina senza barriere».

La guida e il lavoro a distanza sono resi possibili da un sofisticato sistema di sensori. «Un hardware per la raccolta di dati in tempo reale, ottimizzando così efficienza e precisione durante le operazioni».

La tecnologia a bordo permette operazioni di scavo e scarico automatizzate, aumentando la produttività e la precisione. Il progetto è stato sviluppato dal team di CNH Industrial Design, in collaborazione con il dipartimento veicoli ed elettronica di CNH e vari partner tecnologici.

Case già in elettrico con la pala 12EV e i mini escavatori CX15EV e CX25EV per i cantieri urbani

Nei mesi scorsi Case ha presentato la 12EV: una pala gommata compatta elettrica. Si tratta di una macchina alimentata da una batteria agli ioni di litio senza cobalto da 23 kWh (una capacità abbastanza ridotta). La catena cinematica può contare su motore elettrico da 17 kW mentre uno da 22 kW alimenta braccio caricatore e attrezzi.

Il caricatore di bordo di serie è un 230 V. I tempi di ricarica possono arrivare a 10 ore -quindi in notturna – e con un caricatore da 400 V si possono ridurre: dal 20% all’80% in 1 ora.

Dalla pala al mini escavatore elettrico con due modelli: CX15EV e CX25EV. Il primo è equipaggiato con motore elettrico da 11 kW (picco di potenza 16 kW), peso operativo 1420 kg, capacità batteria 21,5 kWh. Tempi di ricarica: con 220 V sono 10 ore (ricarica indicata in notturna), con 380V si scende a 1,5.

CX25EV è il fratello maggiore che conta su un motore da 25 kW e una batteria con capacità di 32,3 kWh. Simili i tempi di ricarica (9 ore contro le 10 del CX15EV) anche se per con la carica rapida si sale a 2 ore.

Sono soluzioni indicate per cantieri urbani dove sono requisiti importanti l’assenza di emissioni e una maggiore silenziosità.