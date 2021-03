Il WSJ va giù pesante: Volkswagen indietro 5 anni su Tesla

Il WSJ va giù pesante: la Volkswagen nell’elettrico è indietro 5 anni rispetto a Tesla. Il giudizio dopo avere provato la ID.4, il nuovo Suv della Casa tedesca.

Il WSJ ha provato ID.4 e Model Y: “Non c’è confronto…”

Non è tanto lo stile a scontentare Dan Neil, la penna più famosa del primo quotidiano economico al mondo, il Wall Street Journal (WSJ). “Con il suo tettuccio dagli occhi sporgenti e i fianchi dal taglio alto, il naso illuminato a LED opzionale e i cerchi in lega da 20 pollici, l’ID.4 non è priva di fascino“. E anche la guidabilità è tutt’altro che da buttare, certamente meglio dei concorrenti con motori tradizionali molto popolari negli USA come l’Honda CR-V o la Toyota RAV4. Ma rispetto a una concorrente elettrica come la Tesla Model Y, Neil ritiene che ci sia ancora un abisso. Mettendo subito le mani avanti rispetti ai soliti insulti che poi piovono dai social: “Quando dico che l’ID.4 è indietro di cinque anni rispetto alla Tesla comparabile, non è perché sono un fan di Elon Musk o un odiatore di Volkswagen. O o che ho qualcosa da guadagnare o perdere personalmente. Questa è la mia ipotesi migliore, basata su una prova di una settimana della Volkswagen“.

I punti deboli di ID.4: elettronica di bordo, spazio e peso