Il vostro 2022 elettrico com’è andato? Che impatto ha l’aumento dei prezzi dell’energia? Soddisfatti dell’acquisto? È ormai tempo di bilanci, raccontatecelo scrivendo alla nostra mai info@vaielettrico.it, allegando testo e foto.

Il vostro 2022 elettrico: contenti o scontenti? E il rincaro dell’energia…?

Questo portale è nato per confrontare e condividere esperienze concrete. Piuttosto che per pubblicizzare quel che che dicono i costruttori che, comprensibilmente, magnificano i loro prodotti. Ognuno di noi fa i conti ogni giorno con quel che consuma, con ricariche che ci sono e non ci sono, con autonomie più o meno soddisfacenti. Non parliamo solo di auto, ma anche di moto, scooter, bici e tutto quello che è mosso da un motore elettrico. Raccontare com’è andata è prezioso anche per chi il passaggio all’elettrico ancora non l’ha ancora fatto e può fruire dell’esperienza altrui per evitare di fare scelte sbagliate. E non è detto che siano tutte esperienze positive: nei mesi scorsi vi abbiamo raccontato che c’è anche chi dall’elettrico torna indietro. Perché è giusto dare voce a tutti i punti di vista e ci sono ancora troppe persone che si accostano alla mobilità elettrica senza avere le giuste consapevolezze per farlo.

Un anno fiacco per le vendite

Già a fine 2021 avevamo raccolto molti resoconti dei lettori, ma quest’anno lo scenario è radicalmente cambiato. La guerra in Ucraina ha rivoluzionato le regole del gioco, con rincari pesanti nei prezzi sia della ricarica domestica sia di quella pubblica. E le vendite di auto elettrica ne hanno risentito in maniera drammatica, molto più in Italia che nel resto d’Europa, innestando la retromarcia. A fine anno, come mostranoi dati Unrae, si arriverà a malapena a 50 mila EV vendute, contro le 67.542 del 2021. Con un calo vicino al 30% dovuto anche a una politica degli incentivi discontinua e spesso incomprensibile. Ma ora la palla passa a voi: potere dirci com’è andata scrivendo a info@vaielettrico.it, parlandoci di consumi, costi e anche di prestazioni e piacere di guida. Oltre a dare un giudizio sull’avanzamento e il funzionamento della rete delle colonnine di ricarica.