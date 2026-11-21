Il volante ripiegabile BYD ora è realtà: rientra nella plancia e lascia spazio a un piano d’appoggio. Non è un prototipo, è una soluzione reale montata su un’auto di serie, il Fang Cheng Bao Tai 9, SUV ibrido plug-in per il mercato cinese. Il sistema sfrutta la tecnologia steer-by-wire, che elimina il collegamento meccanico diretto tra volante e ruote.

Il volante ripiegabile BYD scompare e libera spazio

Il funzionamento è relativamente semplice: una volta parcheggiato il veicolo, il volante del Tai 9 ruota di 180° attraverso un meccanismo a scomparsa. E si ripiega in un vano ricavato nella plancia. L’operazione richiede circa dieci secondi. Una copertura chiude poi il compartimento, mentre al suo posto può essere aperto un piccolo piano d’appoggio. Rimane visibile l’airbag, così da non comprometterne l’utilizzo quando il volante è ripiegato.

L’obiettivo di Fang Cheng Bao, il marchio di BYD che commercializza il modello, è trasformare temporaneamente la postazione di guida in uno spazio utilizzabile per riposare, mangiare o guardare contenuti multimediali durante una sosta o una ricarica. Non a caso la soluzione è abbinata a un sedile del conducente reclinabile fino a 165°. Secondo l’azienda, il sistema permette di recuperare fino all’80% dello spazio normalmente occupato nella zona del conducente. Il meccanismo è stato inoltre progettato per resistere a 80.000 cicli di apertura e chiusura.

Importante: si tratta di un dispositivo che “libera spazio” al conducente durante una sosta. Non un sistema pensato per consentire la guida completamente autonoma. Sul Tai 9 il volante può infatti essere ripiegato soltanto a veicolo fermo. Non è quindi una tecnologia che permette di rinunciare al controllo umano durante la marcia. Una volta riportato in posizione, il volante si presenta in configurazione tradizionale, con corona completa e pulsanti fisici.

Steer-by-wire: la tecnologia che rende possibile il sistema

La vera novità tecnica non è tanto la possibilità di nascondere il volante, quanto l’architettura che lo rende possibile.

Il Tai 9 utilizza infatti un sistema steer-by-wire, nel quale il comando impartito dal conducente viene trasmesso alle ruote attraverso segnali elettronici e attuatori. Senza un collegamento meccanico diretto attraverso il piantone dello sterzo.

È proprio l’assenza di questo vincolo fisico a consentire a BYD di riposizionare il volante all’interno della plancia. Il dispositivo diventa, in sostanza, un’interfaccia di comando che può essere collocata in modo più flessibile rispetto alle architetture tradizionali.

La tecnologia richiede però sistemi di controllo ridondanti e soluzioni di sicurezza capaci di garantire la gestione dello sterzo anche in caso di guasto. In Cina il quadro normativo è cambiato dallo scorso luglio, quando è entrato in vigore il nuovo standard nazionale sui sistemi di sterzata, che ha rimosso l’obbligo del collegamento meccanico tra volante e ruote a determinate condizioni di sicurezza.

Il volante ripiegabile BYD: dai prototipi alla strada

Va detto che i volanti ripiegabili non sono un’invenzione di BYD. Da circa un decennio esistono prototipi nei quali il comando dello sterzo scompare quando l’automobile procede autonomamente o viene utilizzata come spazio abitativo. La stessa Denza, altro marchio del gruppo BYD, aveva presentato una soluzione simile sulla concept car Z al Salone di Shanghai 2025. Anche Hyundai Mobis e Autoliv hanno lavorato a progetti analoghi.

La differenza è che il Tai 9 porta questa soluzione per la prima volta su un’automobile di serie ordinabile dai clienti. Per il momento solo in Cina, però. BYD non ha infatti annunciato un programma di esportazione del modello. Anche se il colosso cinese sta ampliando la propria presenza internazionale anche attraverso il marchio Fang Cheng Bao. Il più piccolo Tai 7, per esempio, è gà arrivato nel Regno Unito.

Ora sarà interessante capire se BYD intenderà estendere la tecnologia del volante ripiegabile anche ad altri veicoli del Gruppo. Certo, la diffusione di queste architetture potrebbe aprire nuove possibilità nella progettazione degli abitacoli, soprattutto sulle future auto a guida sempre più automatizzata.

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