Il viaggio in Spring l’ho fatto, il primo da mille km

Il viaggio in Spring l'ho fatto, dalle Marche al Trentino con la piccola Dacia Spring. Giulio ci aveva chiesto consiglio e ora ci racconta com'è andata.

Il viaggio in Spring: vi avevo chiesto consiglio…

"Qualche settimana fa vi ho scritto per chiedervi consigli su come affrontare un lungo viaggio (500 km + ritorno) con la Dacia Spring. Grazie ai vostri consigli, e a quelli di molti utenti, l'abbiamo affrontato serenamente e siamo ritornati a casa sani e salvi. Faccio un breve riepilogo per chi non avesse letto l'articolo precedente. Da maggio 2025 siamo possessori di una Dacia Spring (modello 2021) ed è la nostra prima auto elettrica. In famiglia abbiamo deciso di tenere la Spring come prima e unica auto (per vari motivi che non sto qui a elencare). Circa un mese fa, ci siamo organizzati per andare una settimana in ferie in Trentino (noi viviamo in provincia di Ancona). Ovviamente il nostro primo pensiero è stato quello di pianificare un viaggio così con una piccola citycar elettrica (presa da poco), evitando le autostrade (per vari motivi già scritti).

Era il primo viaggio lungo e l’ansia di ricarica ci ha indotto a 5 soste

Detto questo, posso dire con fierezza che ce l’abbiamo fatta! 500 km in circa 10 ore, di cui 8 di viaggio e 2 di ricarica (più ritorno). Siamo partiti alle 6, diretti verso Fano. Da lì, abbiamo percorso la SS16 Adriatica, passando per Pesaro, Rimini, fino ad arrivare a Ravenna per la prima sosta per la ricarica. Riprendendo la SS16, siamo arrivati a Ferrara (seconda ricarica), per poi prendere vicino Rovigo la SS434 Transpolesana fino a Legnago (terza ricarica). Da Verona la SS12 fino ad Avio (quarta ricarica) e Salorno (quinta ricarica) per poi arrivare a Egna, dove con la strada provinciale siamo arrivati a destinazione. 5 ricariche veloci DCda 25-30 minuti, ma si potevano benissimo ridurre a 3 un po’ più lunghe. Il fatto di non aver mai fatto un viaggio lungo con una EV e di avere l’auto da poco ci ha condizionato e quindi ci siamo lasciati un po’ prendere dalla famosa “ansia da ricarica“. In più, avendo con noi anche il cane, abbiamo pensato di fare più soste.

Il viaggio in Spring: quanto ho speso e perché fuori autostrada

Al ritorno ci siamo fermati a ricaricare solo 2 volte, in quanto abbiamo risparmiato molto nella prima parte in discesa e soprattutto sfruttando di più l’autonomia della batteria (arrivando al massimo al 15%). Ci siamo fermati la prima volta a Legnago (per circa 40 minuti) e la seconda a Ravenna (sempre per 40 minuti). I costi? I soldi risparmiati nei pedaggi li abbiamo spesi per le ricariche (circa 70 euro totali andata + ritorno). Non male direi! Capisco che questo tipo di viaggio non è per tutti e che l’autostrada sembra essere la soluzione più ovvia, quasi scontata. Ma bisogna mettere sulla bilancia diversi fattori che elenco nella tabella. Conclusione: il viaggio è stato molto lungo, ma piacevole, le strade sempre scorrevoli e tranquille. Tirando le somme, mi sento di consigliarlo a chi ha un po’ di pazienza, vuole risparmiare qualcosa e soprattutto guida una citycar come la Spring (ma solo con la ricarica DC!). Quindi, sfatiamo questo mito che con le EV non si possono fare dei viaggi lunghi!” . Giulio Santoleri