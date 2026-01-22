Il Vescovo in Tesla: il Vaticano apre un’indagine

Il Vescovo in Tesla attira le attenzioni del Vaticano, che apre un’indagine: gestione economica troppo allegra? Ad Alessandria non si parla d’altro.

Il Vescovo in Tesla anche al pranzo dei poveri a Natale

Viaggiare in Tesla può essere considerato un lusso, tanto più se chi la guida è un alto prelato? Parrebbe di sì, a giudicare quel che scrive La Stampa. Il quotidiano piemontese spiega che “c’è una scena, in particolare, che è rimasta impressa in questi (quasi) 14 anni del vescovo Guido Gallese alla guida della diocesi di Alessandria. L’arrivo al pranzo per i poveri del Natale 2023 a bordo della sua Tesla. Ed è da allora che in città si accumulano battute”. Battute che evidentemente sono arrivate all’orecchio della Santa Sede, che ha inviato a indagare un cardinale molto noto, Giuseppe Bertello. Il quale sta incontrando persone dentro e fuori la Curia per capire che aria tira, oltre a esaminare beni e bilanci per capire se tutto è in ordine. A cominciare dall’attuale alloggio del vescovo, nello storico convento che fu dei frati cappuccini.

La Curia sulla Model 3: “Un investimento consapevole: sostenibilità e bassi costi di gestione”

Dunque non è soltanto la Tesla la pietra del presunto scandalo. Ma è comunque interessante la spiegazione del perché l’alto prelato ha scelto proprio questa Model 3 per percorrere il suo cammino pastorale. Eccola nella parole di Enzo Governale, il portavoce di monsignor Gallese: “So bene che la scelta della Tesla ha sollevato curiosità e qualche critica, ma va letta con lo sguardo della Laudato Si’. Il vescovo percorre migliaia di chilometri ogni anno per raggiungere ogni angolo della diocesi e per i suoi impegni con la Conferenza episcopale italiana e regionale. Scegliere un’auto elettrica è stato un investimento consapevole sulla sostenibilità, grazie all’abbattimento dei costi di carburante e manutenzione. L’auto comunque non è stata acquistata dalla Diocesi. Capisco che possa fare impressione vedere un vescovo su un mezzo simile, spesso associato al lusso, ma è una scelta di efficienza”. E se fosse che il Vescovo sa fare i conti meglio dei tanti fedeli che hanno fatto intervenire il Vaticano?