Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il22 Gennaio 2026
0

Il Vescovo in Tesla: il Vaticano apre un’indagine

2 min

Il Vescovo in Tesla attira le attenzioni del Vaticano, che apre un’indagine: gestione economica troppo allegra? Ad Alessandria non si parla d’altro.

Il vescovo in Tesla
L’articolo de La Stampa sul Vescovo di Alessandria, Guido Gallese. In basso la foto della Tesla usata dal prelato.

Il Vescovo in Tesla anche al pranzo dei poveri a Natale

Viaggiare in Tesla può essere considerato un lusso, tanto più se chi la guida è un alto prelato? Parrebbe di sì, a giudicare quel che scrive La Stampa. Il quotidiano piemontese spiega che “c’è una scena, in particolare, che è rimasta impressa in questi (quasi) 14 anni del vescovo Guido Gallese alla guida della diocesi di Alessandria. L’arrivo al pranzo per i poveri del Natale 2023 a bordo della sua Tesla. Ed è da allora che in città si accumulano battute”. Battute che evidentemente sono arrivate all’orecchio della Santa Sede, che ha inviato a indagare un cardinale molto noto, Giuseppe Bertello. Il quale sta incontrando persone dentro e fuori la Curia per capire che aria tira, oltre a esaminare beni e bilanci per capire se tutto è in ordine. A cominciare dall’attuale alloggio del vescovo, nello storico convento che fu dei frati cappuccini.

La Curia sulla Model 3: “Un investimento consapevole: sostenibilità e bassi costi di gestione”

Dunque non è soltanto la Tesla la pietra del presunto scandalo. Ma è comunque interessante la spiegazione del perché l’alto prelato ha scelto proprio questa Model 3 per percorrere il suo cammino pastorale. Eccola nella parole di Enzo Governale, il portavoce di monsignor Gallese:  “So bene che la scelta della Tesla ha sollevato curiosità e qualche critica, ma va letta con lo sguardo della Laudato Si’. Il vescovo percorre migliaia di chilometri ogni anno per raggiungere ogni angolo della diocesi e per i suoi impegni con la Conferenza episcopale italiana e regionale. Scegliere un’auto elettrica è stato un investimento consapevole sulla sostenibilità, grazie all’abbattimento dei costi di carburante e manutenzione. L’auto comunque non è stata acquistata dalla Diocesi. Capisco che possa fare impressione vedere un vescovo su un mezzo simile, spesso associato al lusso, ma è una scelta di efficienza”. E se fosse che il Vescovo sa fare i conti meglio dei tanti fedeli che hanno fatto intervenire il Vaticano?

  • Leggi anche: I cinesi ci invadono con le loro auto, l’allarme del sindacato
  • Dalla benzina alle ricariche, la scommessa di Fortech: guarda il VIDEO

Redazione
il22 Gennaio 2026
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

I modelli più venduti di Volkswagen Group

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!