Il vero problema delle auto elettriche (per me)

Il vero problema delle auto elettriche? Non è l’autonomia, che migliora ad ogni modello che esce. E neppure la durata della ricarica o la carenza di colonnine…

Il vero problema? Non è l’autonomia né la ricarica…

Non sono uno scienziato e neppure un ingegnere. Ergo: parlo solo per l’esperienza che ho accumulato guidando auto elettriche da molti anni e possedendone una da quasi tre. La prima EV che mi è capitata tra le mani è la Mitsubishi MiEV: sono passati quasi 15 anni e devo dire che fu amore a prima vista. Una macchinetta piccola, ma scattante, silenziosa…Di fatto la prima citycar con le nuove batterie al litio, l’assaggio della rivoluzione in arrivo. Poi nel 2017 abbiamo fondato questo sito e ne ho provate tante: dalle Tesla alla 500, dalla Taycan alla Smart...E tre anni fa me ne sono comprata una, una Renault Zoe con 52 kWh di batteria. Certo, all’inizio un po’ di ansia c’era: la paura di restare a piedi con batteria a zero, qualche scena fantozziana nelle ricariche…Ma dopo un po’ ti abitui e tutte queste cose di cui si fa un gran parlare non sono state un gran problema.

Il vero problema è il degrado delle batterie. E quindi dell’autonomia…

No, se devo dire quel che mi lascia perplesso vado su un altre tema: il degrado della batteria o, chiamatela come volete, la perdita di capacità. E quindi di autonomia. È lì che a mio parere bisogna migliorare, perché non ho dubbi che sul resto si stiano facendo e si faranno passi da gigante. Espongo il mio piccolo e modestissimo caso, sperando che altri vogliano confrontare questo dato per costruire qualcosa di più significativo. Anch’io come tanti ho fatto il check-up delle batterie, a 2 anni dall’acquisto, nella concessionaria Renault che mi ha venduto l’auto. Non sono uno che fa tanti km: ero a 12.015. E il verdetto è stato che la capacità delle celle era scesa al 93,8%. Quindi: 6,2% di perdita in un tempo e in un chilometraggio piuttosto contenuti, pari a circa 25 km su un totale di 395. L’addetto dell’assistenza ha fatto un commento del genere: ottimo dato, tutto a posto. E in effetti ci scrivono lettori a cui sembra andare peggio…

Come procederà? E come influirà sulle quotazioni dell’usato?

Ora: sappiamo dall’esperienza altrui che in genere la perdita è più marcata nel corso dei primi due anni, poi ci si assesta su cali minori. E sappiamo anche che la durata delle celle dipende anche dal tipo di ricarica e da altro: usare sempre colonnine DC non aiuta. Così come non giova lasciare l’auto ferma a lungo con la batteria sotto al 20% o sopra all’80%. Ok, ma è lecito chiedersi comunque come starà la mia batteria tra qualche anno. Non solo per un’ovvia questione di autonomia, ma per la preoccupazione di capire quanto il dato si rifletterà sul valore residuo dell’auto. A quanto la riuscirò a vendere usata, per intenderci. Ribadisco che il mio è un discorso da mero utilizzatore e so che non sto scoprendo nulla di nuovo. Ma mi sembra che ci sia molta enfasi su altri presunti limiti dell’elettrico, mentre si parla poco dei progressi necessari in questo campo. Con un problema che, a quel che leggiamo nei commenti sul sito, molti scoprono solo vivendo…