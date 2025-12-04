Il TUV-Report 2026: veicoli elettrici affidabili quanto i termici

I veicoli elettrici sono affidabili quanto e a volte più di quelli termici. Lo dice l’ente indipendente di certificazione e testing bavarese TUV-SUD nel suo TÜV-Report per il 2026 appena pubblicato in Germania.

Partendo dalla premessa che, nonostante i tentativi di alcuni Stati membri dell’UE di contrastare la fine dei veicoli a combustione, il futuro dei veicoli stradali è elettrico, il report valuta l’affidabilità dei principali modelli di auto presenti sul mercato. In particolare esamina la percentuale di guasti significativi (SF – Significant Faults) dopo vari periodi di utilizzo.

Nel rapporto 2026, il TUV ha preso in esame un totale di 18 modelli di auto elettriche elencati nelle statistiche sui guasti. E ha evidenziato che i veicoli elettrici possono eguagliare quelli a motore a combustione in termini di manutenzione e durata. Le classifiche sono suddivise per età, per categorie e una classifica finale prende in esame l’insieme del circolante esaminato.

Audi Q4 e-tron è l’elettrica più affidabile

La Fiat 500 E ha persino conquistato il primo posto nella categoria “Mini”. E l’Audi Q4 E-Tron, la Mini Cooper SE e la Renault Twingo Z.E sono solo alcuni dei modelli elettrici che si trovano nelle prime posizioni del TÜV-Report 2026. Tuttavia, il vincitore assoluto – la Mazda 2 – è un’auto ibrida.

«È rassicurante sapere che le auto elettriche sono sicure quanto le loro controparti a combustione interna» afferma Jürgen Wolz, responsabile della Service Line Mobility presso la divisione Mobilità di TÜV SÜD.

Nella classifica di affidabilità assoluta, il tasso medio di guasti significativi tra i 9,5 milioni di veicoli sottoposti a ispezioni tecniche periodiche (PTI – Periodic Technical Inspections) è salito al 21,5%, con un aumento di 0,9 punti percentuali. Il numero di auto con bassi tassi di guasti significativi è aumentato di 0,8 punti percentuali, mentre il numero di auto senza alcun guasto è diminuito dell’1,8%. Ciò lascia il 66,1% delle auto senza guasti, mentre lo 0,5% è stato valutato come “non idoneo alla circolazione”—lo stesso valore del precedente TÜV-Report.

Il risultato complessivo più debole riflette l’aumento dell’età media dei veicoli in circolazione, così come la tendenza dei conducenti a rimandare riparazioni importanti, probabilmente per motivi economici. Secondo l’Ufficio federale tedesco dei veicoli a motore (KBA), all’inizio dell’anno l’età media dei veicoli in Germania era di 10,6 anni. La teoria secondo cui le auto più vecchie presentano tassi di guasto peggiori deve essere bilanciata con fattori come gli standard qualitativi molto più elevati raggiunti dai veicoli più recenti.

Il mercato delle auto elettriche usate è in ripresa

Il TÜV-Report fornisce informazioni importanti, soprattutto per chi intende acquistare un’auto usata. Queste informazioni ora si estendono a un numero crescente di veicoli elettrici inclusi nel rapporto. In questo contesto, è interessante notare che il mercato delle auto elettriche usate sta iniziando a prendere slancio. Le ragioni principali di questa nuova tendenza includono la diminuzione dei prezzi, ma anche la crescente fiducia dei consumatori nella tecnologia.

La fiducia è supportata dalla qualità. Uno sguardo ai risultati del TÜV-Report 2026 per le auto elettriche conferma in gran parte i loro elevati livelli di sicurezza. In testa alla classifica c’è l’Audi Q4 E-Tron, che ha raggiunto l’ottavo posto nella categoria delle auto di due-tre anni, con un tasso di guasti significativi di appena il 4,0% su una percorrenza media di 42.000 chilometri.

La classifica a 3 e 5 anni: quattro BEV nella Top Ten

Fino a 3 anni Tasso Fino a 5 anni Tasso Mazda 2 2,9% VW Golf Sportsvan 4,0% Mercedes Classe B 3,0% VW T-Roc 4,0% VW T-Roc 3,0% Audi Q2 4,5% Toyota Yaris Cross 3,2% Mercedes GLC 4,8% BMW Serie 1 / Serie 2 3,3% Mazda 2 4,9% Mini Cooper SE 3,5% Opel E-Corsa 5,0% Audi Q3 3,9% Mercedes Classe B 5,1% Kia Sportage 4,0% Peugeot 2008 5,4% Audi Q4 e-tron 4,0% VW ID.3 5,5% VW Touareg 4,1% Audi A4 / A5 6,0%

Per confronto, il vincitore assoluto —la Mazda 2 ibrida—ha registrato un tasso di guasti significativi del 2,9% su una percorrenza media di soli 29.000 chilometri dopo due-tre anni. Merita una menzione anche il vincitore della categoria “Mini”; nella fascia di età di due-tre anni, la Fiat 500 E si è classificata all’undicesimo posto con un tasso SF del 4,2% su 26.000 chilometri. In confronto, la BMW i3 ha percorso solo 2.000 chilometri in più, ma si è classificata al 23° posto.

La maggior parte dei guasti riguarda telaio e luci

Un’analisi dei reclami relativi a componenti specifici rivela che la maggior parte dei guasti si verifica in parti non legate al gruppo propulsore. Come sempre, una di queste aree è l’illuminazione. È stata l’unica parte del vincitore della categoria “Mini”, la Fiat 500 E, a presentare una percentuale superiore alla media di guasti significativi, con i fari anabbaglianti che hanno registrato l’1,5% di SF alla prima ispezione PTI del modello.

I guasti al telaio nei veicoli elettrici sono anch’essi frequenti, a causa del peso delle batterie. L’Opel Corsa E ha registrato l’1,7% di SF nella sospensione dell’assale dopo solo 2–3 anni, tasso salito al 3,5% nel modello più grande Mokka.

Per quanto riguarda i freni, la Peugeot 208 E ha attirato attenzione negativa per un tasso di guasti significativi del 2,7% nei dischi freno (età 2–3 anni). Tutti i modelli Volkswagen sviluppano problemi al freno a pedale fin da giovani, ma ottengono punteggi positivi superiori alla media in tutte le altre categorie di guasti.

La Tesla 3 e la Y non sono così fortunate, finendo rispettivamente al penultimo e ultimo posto a causa di guasti nei dischi freno e nella sospensione dell’assale. A proposito, l’illuminazione rimane la principale fonte di guasti per tutti i veicoli, indipendentemente dal modello o dalla fonte di alimentazione; anche i veicoli elettrici ne sono soggetti. L’esperto di TÜV SÜD Wolz commenta: «Telaio, freni, illuminazione: come confermano i cataloghi dei guasti, anche i veicoli elettrici hanno ovviamente bisogno di manutenzione».

E il vincitore è… la Mazda 2

Il “Bollino d’Oro” per il 2026 va alla Mazda 2. Solo il 2,9% di queste compatte ibride giapponesi prodotte in Francia si presenta alla prima ispezione tecnica periodica con guasti significativi, su una percorrenza media di 29.000 chilometri. Il secondo posto è condiviso dalla Mercedes Classe B (3%, 41.000 km) e dalla VW T-Roc (3%, 37.000 km). Seguono la Toyota Yaris Cross e le BMW Serie 1 e 2 (rispettivamente 3,2% e 3,3% di guasti significativi). Le piccole bavaresi sono anche le vincitrici della categoria “Compatte”. E la migliore auto elettrica è subito dietro: la Mini Cooper SE ha solo il 3,5% di guasti significativi dopo due-tre anni e una percorrenza media di 27.000 chilometri.

I pionieri chiudono la classifica

In fondo alla classifica, la Tesla Model Y ha preso il posto della Tesla Model 3, con il 17,3% di guasti significativi. Penultima la Ford Mondeo (14,3%), terzultima la Tesla Model 3 (13,1%). Tuttavia, una nota positiva è che entrambi i modelli Tesla hanno percorso ben oltre 50.000 chilometri in soli due-tre anni—una percorrenza impressionante, soprattutto per un veicolo elettrico.

Sicurezza a lungo termine, prima la Mercedes

A percorrenze più elevate, i modelli Mercedes offrono un quadro sorprendentemente positivo; dopo dieci-undici anni, le Classi A, B, GLE e ML hanno un tasso di guasti intorno al 14%, ma i SUV hanno accumulato una percorrenza media di 170.000 chilometri. Tuttavia, non è necessario guidare una Mercedes per avere una lunga e felice vita su strada. Anche Opel Corsa, Toyota Aygo e Fiat Panda trasportano i loro proprietari in sicurezza fino a tarda età; dopo dieci o undici anni, il modello più piccolo attualmente in produzione di Fiat ha percorso quasi 90.000 chilometri. Sono tutte auto costruite per durare.

Ma c’è una cosa per cui non sono progettate: ospitare comodamente una famiglia. Chi cerca spazio può orientarsi su VW Touareg, Ford C-Max e Seat Alhambra, in cima alle classifiche.

I migliori per categoria: la performance di Fiat 500 E

Il vincitore della categoria “Mini” è la Fiat 500 E (4,2%). Ovviamente, la migliore auto piccola è anche la vincitrice assoluta: la Mazda 2. Le BMW Serie 1 e 2 si sono aggiudicate i primi posti nella categoria “Compatte”. La categoria media è stata vinta dalla Mercedes Classe C, mentre la VW T-Roc è in cima tra i SUV e la Mercedes Classe B è il miglior van.