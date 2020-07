Il tuning della Golf elettrica, han fatto anche questo

Il tuning della Golf elettrica, hanno fatto anche questa. Protagonista la XXX Perfomance, che ha messo le mani anche su supercar Ferrari e Lamborghini.

Il tuning della VW ad opera di XXX Performance

Ovviamente gli specialisti della società di Herten (qui il sito) hanno modificato anche il motore elettrico, ma non sono stati specificati i nuovi dati di potenza. Non resta che concentrarsi, dunque, su quel che si vede all’esterno. Anzitutto un set di ruote 19×8,5 con pneumatici Nexen da 8,5 kg. Sostituiti anche gli ammortizzatori, con degli STX, per abbassare l’assetto e migliorare la maneggevolezza. Rifatti completamente anche gli interni, sostituiti con i sedili davanti e dietro della Golf GTE ibrida plug-in. E naturalmente gli uomini di XXX Performance si sono sbizzarriti sulla livrea esterna, con ampio ricorso a loghi raffiguranti prese elettriche. Piaccia o no, si tratta dell’ennesimo tributo a un modello che, pur prossimo al pensionamento, continua ad essere al 3°posto tra le elettriche più vendute in Europa (qui l’articolo).

Il calciatore Hazard e la prova della Nissan Leaf NISMO RC

Il tuning di auto elettriche è un fenomeno poco diffuso, di solito gli elaboratori si concentrano sui modelli a benzina. Per le macchine a batterie, in genere, ci si dedica al retrofit dei vecchi veicoli, non per aumentarne la potenza, ma per ridar loro una nuova vita. Qualche operazione di tuning è stata effettuata dalle Case stesse, come ha fatto la Nissan creando un bolide come la Nissan Leaf NISMO RC. Con doppio motore e trazione integrale, potenza di 322 cavalli, accelerazione da 0 a 100 km in soli 3,4 secondi, con 640 Nm di coppia massima. Peso di 1.220 kg. La NISMO RC viene usata spesso per eventi dimostrativi. Recentemente sul circuito spagnolo di Jarama ha avuto occasione di provarla Eden Hazard, notissimo calciatore del Real Madrid e della Nazionale belga, grande appassionato di auto (foto sopra e video sotto, leggi qui altre info).