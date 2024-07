Il trucco dell’asciugamano bagnato nella ricarica

Il trucco dell’asciugamano bagnato per ricaricare a potenze maggiori e, più in fretta, nei Supercharger. Succede spesso negli USA, ma Tesla non ci sta.

Il trucco dell’asciugamano bagnato nei Supercharger, ma Tesla: “Non fatelo”

Il sistema ha cominciato a prendere piede con un passaparola su internet, ma poi ci sono siti specializzati che hanno cavalcato la novità organizzando appositi test. Out of Specs Studios, per esempio, ha svolto una sua prova, verificando che nel suo caso la velocità media di ricarica media è aumentata da 58 kW a 119 kW. Del caso si è interessato il sito americano Electrek, il più informato in assoluto sul mondo Tesla, chiedendosi: “Questo sistema è impressionante, potrebbe davvero comportare una ricarica più rapida? La risposta è sì, ma la domanda migliore è: è sicuro? La risposta è no“. Una tesi sposata da Tesla con questa comunicazione ufficiale: “Posizionare un panno umido sulle impugnature dei cavi del Supercharger non aumenta la velocità di ricarica e interferisce con i monitor della temperatura. Creando il rischio di surriscaldamento o danni”.

Ecco perché può diventare pericoloso

La nota di Tesla si chiude con un avvertimenti molto netto: “Si prega di astenersi dal farlo in modo che i nostri sistemi possano funzionare correttamente e che i problemi di ricarica reali possano essere rilevati dai nostri sistemi“. Ovviamente stiamo parlando di ricariche rapide e sappiamo tutti quanto la gestione termica sia parte importante nella potenza e nei tempi del rifornimento. “L’invio di corrente ad alta tensione attraverso piccoli cavi crea molto calore“, scrive ancora Electrek. “Può sembrare una buona idea aiutare la gestione termica con una coperta bagnata, ma una coperta bagnata non può fare molto contro quel tipo di calore. Quello che fa è incasinare i sensori di calore sul connettore e far credere al sistema di poter inviare più corrente. Il che può diventare rapidamente pericoloso. In conclusione, per favore non fatelo“.

Le auto elettriche costano troppo? Guardate che cosa sta facendo BYD: il VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico