Il transporter Caron eC70 in elettrico con Move (As Labruna)

Con il transporter Caron eC70 la startup Move del Gruppo AS Labruna (leggi) arriva su strada. Presentato a Eima, il veicolo è un retrofit di un veicolo endotermico.

Il Caron eC70 elettrificato da Move con il powertrain Bosch

Caron con il modello eC70 debutta in elettrico grazie al lavoro di Move che ha integrato il powertrain Bosch Engineering, di cui è partner tecnologico, nel transporter originariamente endotermico in un veicolo full-electric.

Questi i dati del veicolo esposto nello stand Officine Brevetti Caron

Trazione: 4×4 per garantire performance eccellenti anche sui terreni più impegnativi Capacità batterie : 35 KWh con tensione operativa di 350 VDC, Sistema di ricarica : AC Mod2 da 22 KWh Potenza motore : 140 kW Presa di forza : predisposto per una ePower da 15 kW aggiuntiva alla trasmissione meccanica già presente, per una maggiore flessibilità operativa.



Il veicolo è inoltre dotato di tecnologia Isobus per una compatibilità e comunicazione con le attrezzature agricole. Datalogger, per la raccolta e l’analisi in tempo reale dei dati operativi, utile a migliorare l’efficienza e la manutenzione predittiva.

Infine l’inclinometro, essenziale per la sicurezza sui terreni irregolari, inclinati e il sistema di frenata rigenerativa, che contribuisce a migliorare l’efficienza energetica del veicolo.

Il retrofit dalla nautica alle macchine da lavoro per agricoltura e industria

Con Move la tecnologia retrofit di AS La Bruna – ha permesso l’elettrificazione di barche d’epoca con kit di conversione (leggi) – si espande a terra.

Come si legge in una nota: «La sinergia di gruppo ha consentito a Move di espandere le proprie competenze tecnologiche e di fornire soluzioni di elettrificazione sempre più avanzate e competitive. La strategia del gruppo AS Labruna rappresenta un valore aggiunto che permette a Move di affrontare con successo le sfide della transizione energetica e di proporre innovazioni sostenibili per il settore agricolo e industriale“.

Officine Brevetti Caron è un’azienda veneta – sede a Pianezze – con oltre 50 anni di esperienza nella progettazione e produzione di veicoli multiuso per applicazioni agricole, forestali e di manutenzione.

