Il titolo malandrino del Sole: come demolire le EV

Il titolo malandrino del Sole 24 Ore, ovvero come demolire l’immagine delle auto elettriche con un articolo in cui si dice l’esatto contrario dello strillo iniziale.

Il titolo malandrino del Sole condanna l’elettrico , ma non tiene conto che…

Molti lettori ci hanno scritto segnalandoci l’ennesima sortita anti-elettrico del quotidiano di Confindustria. Ognuno ha diritto di pensarla come vuole e i colleghi del Sole possono avere mille ragioni per ritenere l’alternativa delle auto a batterie impraticabile. Qui però c’è qualcosa che non torna. Il giornalista ha fatto a tavolino un confronto per capire quanto si spenderebbe per un ipotetico viaggio Milano-Napoli, utilizzando app come Nextcharge o ABRP. La sentenza è già nel titolo: 110 euro con un’elettrica come la Volkswagen ID.3 Pro Performance da 58 kWh di batteria, 76 per un’analoga vettura diesel, una Golf 8 2.0 Tdi. Come di direbbe in gergo tennistico: gioco, partita, incontro. E invece no, perché il calcolo è stato fatto tenendo conto della tariffa al kWh meno conveniente. Mentre chiunque viaggia in elettrico sa bene che ci sono abbonamenti flat che ti consentono di spendere anche meno della metà.

Altro titolo contro le EV, ma il testo dice il contrario

Il bello è che lo sa bene anche il giornalista, che infatti scrive: “Esistono abbonamenti e pacchetti che consentono di abbassare il prezzo al kWh rispetto a quello, molto più alto, di chi fa il pieno in maniera occasionale“. Siamo sotto la soglia di 0,40/kWh, precisa, ma in realtà con la flat di Enel X Way arriviamo anche a 0,31. Senza contare che, partendo per viaggi del genere, molti fanno il pieno a casa, spesso a prezzi ancora inferiori. Quindi i 110 euro citati si riducono a una cinquantina al più, rendendo il viaggio in elettrico più conveniente. Ma ormai è una moda acchiappa-clic quella di fare titoli che mettono in cattiva luce le EV, per poi scrivere nell’articolo cose di tutt’altro tenore. Tanto gli articoli chi li legge…Altro esempio: MSN rilancia un articolo pubblicato da Notizie.it, con l’eloquente titolo “Perché l’auto elettrica inquina di più? Tutto ciò che si deve sapere“. Ebbene le cose da sapere sono che “la riduzione dell’inquinamento è uno dei tanti vantaggi delle auto elettriche“. E che non c’è gara per sostenibilità tra le due motorizzazioni, Mah…