Il tiro alle elettriche: si butta anche Al Volante

Il tiro alle elettriche è sempre molto in voga nelle riviste di auto. Marco, un lettore, ci segnala l’editoriale del mensile Al Volante, con nuove critiche. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Il tiro alle elettriche / Vai più forte e il costo dell’assicurazione sale: sarà vero…?

“V i segnalo questo editoriale della rivista “al Volante” di ottobre 2022. Sono passato alla mobilità elettrica da poco, giugno di quest’anno. Personalmente posso dire che ora ho una guida più tranquilla e responsabile, cioè vado un pó più piano. Quindi mi trovo in disaccordo con quanto scritto dal direttore Costantini nel suo editoriale. Prima guidavo un Peugeot Partner Tepee 16hdi da 92cv e ora un Peugeot e-Rifter da 100Kw. La differenza in termini prestazionali è notevolmente a favore della motorizzazione elettrica, ma questo non mi spinge a premere l’acceleratore più del dovuto. Anche perché è valida l’equazione: “più schiacci”, più spendi! “Inoltre, parlando di premio assicurativo, non ho sborsato un’euro in più pur assicurando un mezzo del valore di 40.000€. Ma lascio a qualcuno più esperto di me discutere di questo aspetto del mondo ev “ . Marco Turconi

I tre (presunti) pericoli per chi guida un’auto a batterie

Risposta. L'editoriale avverte che assicurare un'auto elettrica può costare di più perché il rischio di incidenti è più alto, citando uno studio di Axa. Che è una grande compagnia di assicurazione, ma sull'elettrico purtroppo si è rivelata fonte da prendere con le molle. Qualche giorno fa ha dovuto fare un'imbarazzante marcia indietro, con scuse, per avere divulgato erroneamente i risultati di un crash-test del 25 agosto. Erano stati simulati incidenti con una Tesla Model S e con due Golf fatte scontrare tra di loro, un'elettrica e una a benzina. Con risultati del tutto confortanti per i due veicoli a batterie. Ora circola quest'altra release, secondo la quale le EV sarebbero più pericolose per tre motivi. Il primo sarebbe il pericolo di "sfregamenti" del sottoscocca, con rischi per l'integrità del pacco-batterie. Talmente ridicolo da non meritare commenti. Il secondo è legato all'overtapping, il pericolo che la forte accelerazione sorprenda i conducenti, facendo perdere il controllo. A noi risulta che in EV si vada in genere più piano e Axa non fornisce dati a conforto della sua tesi.

Il tiro alle auto elettriche: tutto e il contrario di tutto…