IL test drive mancato della 500e ha indispettito Luca, un lettore lombardo che racconta qui com’è andata. Mantre Marco pensava alla piccola Fiat, poi… Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Il test drive mancato del lettore incavolato

“Ho letto il vostro articolo dal titolo “Che succede alla 500e?”, nel quale informate dell’opportunità concessa da FCA Italy di un test gratuito di 7 giorni. Ho compilato prontamente il form sul sito www.fiat.com, richiedendo la possibilità di effettuare tale test. Il giorno successivo sono stato prontamente contattato dalla locale concessionaria, la quale mi ha comunicato che il long test drive non poteva essere effettuato. Proponendomi un test drive di 15 minuti con un ‘esperto‘ della concessionaria…. Non ho nascosto il mio stupore, in primis perché il long test drive pubblicizzato doveva essere di 7 giorni e non di 15 minuti. Tempo che permette di fare un ‘giretto’ senza poter comprendere le potenzialità di un’auto elettrica, seppur seguiti da un ‘esperto’. E poi, anche a fronte della di una mia richiesta di provare l’auto per due-tre giorni mettendomi in lista d’attesa, la risposta della mia interlocutrice è stata negativa. Ho inviato immediatamente una PEC sia a FCA Italy e sia alla concessionaria, perché non ritengo questo un comportamento corretto. Vi faro sapere la risposta e non posso raccontarvi (mio malgrado) l’esperienza di guida a bordo di 500e“. Luca Gamba

Risposta. Vedremo la risposta della Fiat e della concessionaria. Ma possiamo immaginare che si farà presente che queste offerte sono sempre subordinate all’effettiva disponibilità di prodotto. Se altri hanno notizie di test drive di 7 giorni felicemente effettuato, invece, saremo lieti di riportarlo.

Volevo comprare la 500e, ma questi prezzi…

“La 500e si vende meno? Molto volentieri l‘avrei acquistata per la mobilità urbana e a corto raggio, ma il pezzo è proibitivo. Al massimo sarei disposto a pagare 14 mila euro. In attesa della BYD, ho comperato per una cifra inferiore una Discovery Sport usata con 40 mila chilometri“. Marco Miserocchi

Risposta. A 14 mila euro non si trova nessuna auto elettrica, neppure cinese e neppure approfittando di sconti e incentivi rottamazione. La 500e è un po’ una citycar di lusso, con una fascia di prezzo volutamente alta. È ormai certo che l’anno prossimo la Fiat lancerà una piccola elettrica meno costosa, forse col nome Panda, ma comunque non al prezzo che Marco è disposto a pagare. Ci sia consentita, per finire, solo un’affettuosa battuta. Questa storia di uno che parte per comprare una 500e e finisce per portarsi a casa una Land Rover ci ricorda il titolo di un film. Era “Pensavo fosse amore e invece era…un calesse“, con il grande Massimo Troisi.