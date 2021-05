Il Teslaro più stupido del mondo va fermato subito

Il teslaro più stupido del mondo va fermato. È un giovanotto che si fa riprendere seduto sul sedile posteriore mentre il suo Model 3 va guidato dall’Autopilot.

Il teslaro più stupido: lui seduto dietro, guida l’Autopilot

Non è il primo a compiere una “prodezza” del genere, ma questo è diventato una specie di attrazione nella Bay Area di San Francisco, in California. Affianca le altre auto e poi ridacchia mentre gli altri automobilisti, dopo la sorpresa iniziale, iniziano a riprenderlo con il loro telefonino. Ovviamente i filmati finiscono poi sui social, come mostra il video qui sotto, postato su YouTube. I siti americani, Electrek in testa, chiedono che venga arrestato subito. In ballo non c’è solo il rischio di eventuali incidenti, ma anche il pericolo che l’emulazione porti altri ragazzetti a misurarsi con questo uso improprio del pilota automatico.

La targa, BJ09C06, fa pensare che si tratti di un macchina nuova. E c’è da chiedersi chi è il genitore che continua ad affidare una Tesla a un giovanotto che è divenuto ormai una star sui social. Come gli sciagurati che saltano da un balcone a un altro. Affinché il pilota automatico rimanga attivato, Tesla esige che il conducente faccia sentire le mani sul volante a intervalli regolari, a seconda della velocità. Cosa che il nostro fa, saltando subito poi sul sedile posteriore.

È molto pericoloso e c’è il rischio di emulazioni

un gravissimo incidente. Due uomini sono morti dopo che la Tesla Model S su cui viaggiavano ha sbagliato una curva, finendo fuori strada e prendendo fuoco. L’incendio, causato da un impatto terribile contro un albero, è durato quattro ore, avendo coinvolto anche le celle delle batterie. Giocare sull’Autopilot, sfidandone l’affidabilità, è molto molto pericoloso e Tesla continua a diffidare dal farlo. A fine aprile abbiamo riferito di. Due uomini sono morti dopo che lasu cui viaggiavano ha sbagliato una curva, finendoL’incendio, causato da un impatto terribile contro un albero, è durato quattro ore, avendo coinvolto anche le celle delle batterie.