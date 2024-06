Il tentato omicidio (fallito) di De Sica con la 500e: lo segnala Rosario, un lettore. Naturalmente stiamo parlando di cinema, del nuovo film “Ricchi a tutti i costi”.

Il tentato omicidio con i gas di scarico che l’elettrica non ha

“Non so se vie è capitato di vedere il nuovo film con Christian De Sica che gira su Netflix in questi giorni. Non è un capolavoro, ma c’è una scenetta che mi ha colpito. La trama è un po’ la solita: De Sica con moglie e figli vuole far fuori il furbacchione che sta per sposare la suocera del De Sica stesso, un giovanotto a caccia del patrimonio della vecchietta. L’epilogo del piano omicida è nel tramortire il promesso sposo e infilarlo svenuto in una macchina parcheggiata in un garage ben chiuso con il motore acceso. Fingendo che si sia trattato di un suicidio. Morale della favola: il De Sica inizia a cercare il tubo di scappamento dell’auto, una 500, per tapparlo, salvo accorgersi che si tratta di un’auto elettrica, che non ha né marmitta né gas di scarico. E naturalmente il crimine salta. Ve lo segnalo perché, per una volta, l’auto elettrica ne esce bene. E mi è venuto in mente quando, sul vostro forum, qualcuno dice che le emissioni delle auto tradizionali non sono affatto dannose. E qualcun altro replica invitandolo a chiudersi in un garage con il motore acceso…. Saluti“. Rosario Serra

Servono idee più originali per far fuori qualcuno…

Risposta. È raro vedere un’auto elettrica in un film, tanto più in un’accezione positiva come questa. Va dato atto al regista Giovanni Bognetti e agli sceneggiatori di avere avuto un’idea originale. Trovando un modo nuovo per ricordare a tutti che queste vetture non emettono nulla allo scarico. E che quindi, se si vuole far fuori il fidanzato-scroccone di nonna, servono idee più originali.