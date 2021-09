Il Suvvino Volkswagen da 20-25 mila euro, ID. Life

Il Suvvino Volkswagen (elettrico) fa capolino al Salone di Monaco. Arriverà nel 2025 e avrà un prezzo in linea con la concorrenza termica: tra 20 e 25 mila euro.

Il Suvvino Volkswagen fa il verso alla nuova Smart

Il Suvvino Volkswagen Senza saperlo (o forse sì) la Volkswagen e la Smart lavoravano per presentare nel Salone di casa veicoli molto simili, per filosofia e dimensioni. Si tratta di Suv compatti, del cosiddetto segmento B, lunghi poco più di 4 metri. E con il vantaggio di declinare le “ruote alte“, tanto di moda in tutto il mondo, con prezzi umani, tanto più se accompagnati da incentivi all’acquisto. La Smart ha svelato le sue carte già domenica sera, con un modello molto vicino a quello che andrà in produzione già l’anno prossimo. La Volkswagen risponde con il suo ID. Life, che però non vedremo sulle strade prima del 2025. Quando cioè andranno in produzione le vetture basata sulla piattaforma MEB Entry, una nuova generazione di citycar che saranno costruite in Spagna, a Martorell. Ogni marchio generalista del gruppo ne ricaverà almeno un modello. La Cupra n ha già mostrato una sua interpretazione “cattiva” con il prototipo UrbanRebel.

Autonomia 400 km motore da 234 Cv

Ma veniamo ai dati comunicati dalla Volkswagen (qui la nota completa):