Il Suv Toyota oltre i 500 km di autonomia: per la precisione il bZ4X, primo EV della Casa giapponese, arriva a 516 km, nella versione a trazione anteriore.

Il Suv Toyota fa meglio di VW ID.4 e Tesla Model Y

È stata la Toyota stessa a confermare i dati principali del primo veicolo della nuova serie bZ (Beyond Zero), le cui consegne inizieranno entro l’estate. Ovviamente il nuovo Suv sarà disponibile anche con trazione integrale, ma in questo caso l’autonomia scenda a 470 km. La batteria di cui dispone il bZ4X ha una capacità di 71, 4 kWh. La Toyota rivendica quindi un’efficienza al top, “sviluppata grazie a un quarto di secolo di esperienza nella tecnologia dei veicoli elettrificati“. In soldoni questo si traduce in consumi di 14,3 kWh/100 km (percorrenza 7,0 km/kWh) per la versione a trazione anteriore. E di 15,8 kWh/100 km (6,3 km/kWh) per la 4x4. Volendo fare qualche paragone sull’efficienza, possiamo già dire che la bZ4X fa meglio della ID.4. Nella versione Pro Performance, il Suv VW arriva a 520 km di range, ma con 77 kWh di batterie. E fa un filo meglio anche della Tesla Model Y, che arriva a 533 km, ma con batteria da 75 kW.

Optional la garanzia-batteria a 10 anni o un milione di km

La qualità della batteria è supportata da un programma di assistenza estesa opzionale che garantisce una capacità del 70% dopo 10 anni o 1.000.000 di km. Alzando di parecchio l’asticella rispetto alla concorrenza, che di solito ferma la sua garanzia (gratuita, però) a 8 anni e 160 mila km. Quanto alle prestazioni, era già stato reso che la 4x2 ha un solo motore, davanti, con 204 CV di potenza e 265 Nm di coppia massima. Accelerazione 0-100 km/h in 8,4″ e velocità massima limitata a 160 km/h. La versione 4×4 ha due motori, ognuno da 109 CV, erogano complessivamente 217,5 CV e 336 Nm di coppia. Accelerazione 0-100 in 7,7” e velocità di punta sempre a 160 km/h. Toyota fa sapere che saranno disponibili diverse offerte di acquisto e noleggio a contratto. Tra cui un nuovo programma di leasing che include manutenzione, fornitura di una wall-box e accesso ai servizi connessi.

