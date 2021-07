Il Suv elettrico Smart: ecco le prime immagini

Il Suv elettrico Smart: reveal a Monaco

È una sorta di puzzle, da ricomporre con le immagini che la Casa controllata da Daimler-Mercedes e dalla cinese Geely rilascia mese dopo mese. Questa volta lo scatto è dall’alto e lascia intravvedere un tetto che sembra ricoperto di pannelli solari, per auto-produrre una parte dell’energia consumata. In realtà nel comunicato ufficiale la Smart parla di ” tetto panoramico in vetro, con il suo caratteristico anello di luce…“. Naturalmente di tratta di un Suv di dimensioni compatte (meno di 4 metri), con un design che vuole riflettere “le crescenti aspirazioni premium e high-tech del marchio”. Come la nuova Smart ForTwo, completamente rinnovata (e in arrivo anch’essa nel 2022), il Suv elettrico Smart sarà costruito in Cina dalla Geely.