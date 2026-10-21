Il Suv che galleggia per la Polizia di Dubai

Il Suv che galleggia entra nella flotta della Polizia di Dubai. È un modello cinese super-potente, uno Yangwang U8 in mostra al WETEX 2026.

Il Suv che galleggia, un U8 da 0-100 in 3,6″

La polizia di Dubai ha aggiunto un altro veicolo straordinario alla sua flotta di mezzi di servizio di lusso. È uno Yangwang U8, un SUV ad alte prestazioni capace di galleggiare sull’acqua, girare a 360 gradi sul posto. Accelerando da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. La potenza combinata è notevole, con picchi di 1,197 cavalli. La presentazione è avvenuta al Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX 2026), al Dubai World Trade Centre. Un vero e proprio evento organizzato in partnership con Al-Futtaim Automotive Group, exclusive distributor dei veicoli Yangwang negli Emirati Arabi Uniti, UAE.

Studiato per tutte le situazioni di emergenza

Tra le caratteristiche più attenzione dello Yangwang U8 c’è la capacità di galleggiamento d’emergenza.Uno skill progettato per permettere al veicolo di rimanere a galla e muoversi nell’acqua durante emergenze e allagamenti. Il Suv può anche eseguire una rotazione completa di 360 gradi senza muoversi in avanti o indietro, garantendo un’avanzata tecnologia di manovra. L’intenzione della Polizia di Dubai è di non usare lo Yangwang U8, esclusivamente da veicolo di pattuglia. Ma di proporlo anche come punto di contatto tra agenti e pubblico. Permettendo a turisti e residenti di chiedere assistenza, ottenere informazioni e approfondire i servizi comunitari. Come un posto di Polizia mobile.