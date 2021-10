Il supertecnico Fedeli: “Futuro elettrico, fatevene una ragione”

Il supertecnico Fedeli non ha dubbi: “Il futuro è elettrico, fatevene una ragione“. Parola dell’ingegnere che ha progettato modelli Ferrari di grande successo.

Il supertecnico Fedeli: “Il mondo ha scelto, con le EV si possono fare cose incredibili”

Roberto Fedeli è un nome molto noto nel mondo automotive. Come direttore tecnico della Ferrari, ai tempi di Montezemolo, ha firmato modelli iconici come la 456, la 355, la 550 Maranello, la 360 Modena, la 458 Speciale e la California T. Ma è stato anche capo della Global Innovation di FCA e top manager in BMW. Ora è il responsabile tecnico del progetto Silk-FAW, la fabbrica di supercar elettriche e ibride plug-in che nascerà nascerà a Reggio Emilia. Fedeli è stato uno dei relatori al convegno organizzato da Vaielettrico a KeyEnergy Rimini sulla transizione all’elettrico della Motor Valley emiliana, usando parole molto nette: “Il futuro è elettrico e ibrido, il mondo ha scelto, le Case auto hanno scelto, facciamocene tutti una ragione a cavalcare questa cosa qua. L’ibrido è una soluzione di passaggio, ma il punto d’arrivo è l’elettrico. È una tecnologia straordinaria, consente di fare cose incredibili, non certo meno divertenti dei motori tradizionali. Manca solo il rumore, ma anche su questo ci stiamo attrezzando”.

Nel 2024 da Silk-Fai un Suv elettrico da 1.500 Cv

Fedeli ha sorpreso il pubblico in sala, rivelando che il riferimento è Tesla, anche per chi come Silk-Faw farà macchine da 1.500 cavalli: “In questo momento sono i più bravi, nel software, nelle batterie, in tutto…Il Model 3 è l’auto più venduta in Europa. Loro sono venuti a insediarsi in Germania e stano lavorando sulla nuova Roadster, con prestazioni straordinarie. Noi abbiamo scelto la Motor Valley e dobbiamo dimostrare di essere più bravi di loro“. La road-map di Silk-Fa prevede l’uscita di un primo modello, un’auto sportiva ibrida plug-in, tra due anni. Nel 2024 seguirà un Suv solo-elettrico con 4 motori e 1.500 Cv di potenza. Ma è solo l’inizio di un progetto che, nelle parole del supertecnico Fedeli, dovrà durare cent’anni. Un progetto che camminerà sulle gambe dei nuovi talenti che Silk-Faw sta cercando per farsi gran parte della vettura, software compreso, in casa. Proprio per allevare queste professionalità verrà creata un’Officina dei talenti che per 3 anni “alleverà” una nuova classe di tecnici da inserire poi in azienda.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente a newsletter e canale YouTube