L’agrivoltaico alimenterà il supercomputer Leonardo, gestito da CINECA e ospitato al Tecnopolo DAMA di Bologna. L’impianto sorgerà su un’area di 90 ettari: quasi 70 saranno destinati alle coltivazioni, mentre la produzione annua attesa è di circa 30 GWh. Il progetto energetico è affidato a Hera, che si è aggiudicata la gara da 73,5 milioni di euro bandita dal Consorzio Interuniversitario. L’area individuata si trova nel quadrante nord di Bologna, a circa tre chilometri dalla sede del supercomputer.

Alto consumo ma con energia rinnovabile, su 90 ettari 70 coltivabili

Le attività digitali del supercomputer Leonardo, co-finanziato da Euro HPC JU e dal Ministero dell’Università e della Ricerca e gestito da CINECA -al Tecnopolo DAMA di Bologna hanno necessità di tantissima energia. E una parte significativa sarà prodotta nel sistema agrivoltaico Energy Park che Hera realizzerà nel quadrante nord di Bologna. A tre chilometri dalla sede che ospita Leonardo. Il consumo è alto: il sito produrrà 30GWh all’anno pari al consumo di 11.000 famiglie.

L’Energy Park è «uno dei progetti di punta con cui il Gruppo Hera partecipa a Bologna Missione Clima, il percorso verso la neutralità climatica che il Comune di Bologna si impegna a raggiungere entro il 2030». L”area interessata occupa una superficie complessiva di circa 90 ettari, di cui quasi 70 saranno coltivabili. Su una trentina di questi ettari coltivabili nascerà l’impianto agrivoltaico di tipo avanzato per la produzione di energia elettrica rinnovabile. «L’altezza da terra dei pannelli fotovoltaici e il loro posizionamento consentiranno di produrre energia e di mantenere il normale proseguimento delle attività agricole». L’uso delle rinnovabili permette di ridurre l’emissione di circa 7.000 tonnellate di CO2.

A sud, sui rimanenti ettari, sorgerà invece l’area destinata alla salvaguardia della biodiversità, l’Urban forest, un parco per la maggior parte fruibile dai cittadini, integrato con zone dedicate alla biodiversità vegetale e animale, all’interno del quale saranno piantati circa 4.000 tra alberi e arbusti.

Un contratto da 73,5 milioni, riuso dell’acqua e del calore

Il valore della concessione, sottoscritta dopo l’aggiudicazione della gara all’inizio dell’estate scorsa, è di 73,5 milioni. Per la sua gestione si è costituita Helisa (Hera Energy for Leonardo Improved Supercomputing Architecture), una società controllata al 100% da Hera. L’Energy Park sarà realizzato nel quadrante nord della città, nel quartiere Navile. In continuità territoriale con il Parco Nord e a pochi minuti dal Tecnopolo DAMA. Il cantiere sarà avviato nel 2027-2028 e si prevede la chiusura nel 2029.

Sul progetto Francesco Ubertini, Presidente Cineca: «La nostra infrastruttura di supercalcolo, grazie al supporto del Ministro Anna Maria Bernini e al finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca raggiunge un altro primato che coniuga potenza computazionale e sostenibilità ambientale: al sistema raffreddato a liquido con circuito chiuso altamente efficiente, al piano di recupero del calore, alla certificazione Leed Platinum del data center, all’approvvigionamento esclusivamente da fonti rinnovabili, oggi si aggiunge un innovativo parco per l’autoproduzione di energia. Un unicum a livello europeo e internazionale».

«Portare energia rinnovabile a km zero al supercomputer Leonardo – afferma Orazio Iacono, Amministratore Delegato del Gruppo Hera – è un risultato di grande valore strategico, frutto dell’innovazione del Gruppo e delle nuove infrastrutture green. L’Energy Park di Hera, fiore all’occhiello di Bologna Missione Clima (il Climate City Contract per la neutralità climatica entro il 2030), ne è la prova concreta. Un progetto che crea valore per l’azienda e per la comunità, e conferma il nostro ruolo di abilitatori della transizione energetica dei territori».

Un altro Energy Park di Hera da 70 ettari a Faenza

Non è il primo sito agrivoltaico di Hera sul territorio emiliano romagnolo. A Faenza, per esempio, sorgerà su una vasta area che si estende a ovest della città su una superficie di circa 70 ettari. Il nuovo impianto sarà composto da oltre 22.000 pannelli bifacciali per una potenza totale di circa 14 MW; si stima una produzione di energia elettrica di circa 21,5 GWh all’anno, pari al consumo di circa 7.500 famiglie, con un risparmio annuo in termini di anidride carbonica di 5.700 tonnellate.

Per quanto riguarda l’agrivoltaico a Bologna, l’assessora alla Missione Clima 2030 del Comune, Anna Lisa Boni, aveva spiegato due anni fa che anche una quota minima del territorio metropolitano può contribuire in modo significativo all’autonomia energetica della città. Sottolineava l’importanza di valutare con attenzione le richieste di autorizzazione per gli impianti agrivoltaici, così da favorire una reale integrazione tra produzione agricola ed energetica.

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