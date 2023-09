Il supercavo anti-abusivi: un’idea?

Il supercavo anti-abusivi della ricarica. Ce lo segnala Marco Petruzzi, un lettore, che l’ha scovato su eBay: se lo stallo è occupato da un’auto termica, lo by-passi.

Il supercavo per raggiungere la colonnina anche se occupata

Vediamo anzitutto di cosa si tratta: il cavo è proposto da una ditta chiamata Vevor ed è un trifase che supporta ricariche in AC fino a 22 kW. Il prezzo è molto invitante, 147,61 euro, ma non è la convenienza ad essere la caratteristica più importante. È che il cavo è lungo ben 7 metri, quindi almeno un paio di metri in più di quelli che si acquistano normalmente. L’immagine a corredo dell’offerta è eloquente: un tizio ha parcheggiato rendendo di fatto inaccessibile la ricarica? Che problema c’è: a tua volta gli parcheggi dietro e stendi il tuo supercavo fino a raggiungere la colonnina. È ovvio che la super-lunghezza è utile soprattutto se la presa di ricarica si trova nella parte anteriore dell’auto, come per esempio nella Renault Zoe. In una Tesla, se l’auto parcheggiata davanti è sopra i 4 metri, non arriveresti comunque ad inserire il cavo nell’auto. Ma è comunque una soluzione interessante.

Ma è sempre sbagliato farsi giustizia da sé

Si apre qui però un’altra riflessione sull’opportunità di impostare manovre che blocchino l’auto di chi sta scommettendo una scorrettezza e anche un’infrazione. Ricordiamo infatti che il Codice della Strada vieta la sosta nelle aree destinate alla ricarica e prevede la multa. Attenzione, però: in questo Paese non ci si può fare giustizia da soli. Bloccare l’auto di uno sconosciuto è una manovra da evitare, anche perché non sappiamo chi è e come reagirà questa persona. Meglio chiamare la Polizia Locale, anche se per esperienza dei nostri lettori sappiamo che raramente i Vigili poi intervengono. Resta la potenziale utilità di un cavo molto lungo, in situazioni in cui la colonnina o la presa da raggiungere siano in posizioni scomode. Anche se noi non conosciamo la Vevor e non siamo in grado di giudicare la qualità del prodotto.