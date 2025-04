Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il superbollo per un’auto elettrica? Ecco la storia di un lettore umbro che, al ritnero in Italia, è alle prese con un rebus fiscale con la sua BMW iX3. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Il superbollo per un’elettrica? “La mia BMW era stata immatricolata nel Regno Unito…”

“S ono un felicissimo possessore di una BMW iX3 con la quale ho percorso, in armonia con le necessità di adattamento all’uso di un’elettrica, 110.000Km. Avrei necessità di un vostro aiuto, se possibile, in merito al pagamento della tassa di proprietà e del superbollo. Una breve introduzione… Ho acquistato la macchina in Germania per immatricolarla in UK (15/09/2021) dove al tempo lavoravo. Rientrato in Italia, ho immatricolato la vettura il 27/11/2022. Tralascio tutta le problematiche relative alla nazionalizzazione e al necessario collaudo, ho speso più di 1.500 euro. Richiederebbero un volume enciclopedico. Sono residente in Umbria, a Terni. Provvedendo alla nazionalizzazione, ho iniziato a toccare con mano e a cercare di comprendere la miriade di norme e agevolazioni per le vetture elettriche. Passando per Agenzia delle Entrate, motorizzazione, ACI e varie agenzie pratiche auto “ .

Ecco quel che mi chiede l’Agenzia delle Entrate, tra omesso versamento e sanzioni

“ Ottenendo e dando per “consolidate per stanchezza” le seguenti informazioni:

– macchina elettrica non di prima immatricolazione essendo già immatricolata in UK? Non valgono le agevolazioni per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia;

– nazionalizzazione? Tassa su potenza massima netta (210kW) e non su potenza massima su 30 minuti (80Kw);

– tassa di proprietà? Da pagare fin da subito. Essendo socio ACI, ho semplicemente provveduto a comunicare il numero di targa per utilizzare il servizio Bollo Sicuro. E iniziare a pagare (per il periodo SETT2024/AGO2025 ho pagato di tassa 139,30€ (di cui 136,50€ di tassa e 2,80€ di costo incasso). Ma mi rendo conto che non conosco come si arrivi alla cifra indicata.

Ora ricevo un atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Terni. Mi si chiede, per omesso versamento, 693,77€, 500€ di tassa automobilistica (c.d. superbollo), 150€ di sanzione, più interessi e spese di notifica “ .

Il superbollo per un’elettrica? Chi mi aiuta a capire se/come/dove/quanto/quando?

“Mi sono messo su internet a cercare di capire se/come/quando/quanto. Ma in realtà non ho capito nulla e le poche ‘certezze’ che avevo stanno vacillando. E a questo punto, avendo preso in mano anche quanto pago di tassa di proprietà per verificare, non ho capito veramente nulla. Quindi… pago il giusto per la tassa di proprietà? Dovevo per il 2022 (e dovrò) il superbollo? Se si, è corretto il conteggio? Potete aiutarmi? Grazie “ . Alfredo Semperlotti