Il super test con Matteo Valenza (nel quale avevamo coinvolto anche i lettori di Vaielettrico) lo ricordate? L’avevamo annunciato a fine maggio. Le richieste di partecipare sono state numerosissime e non siamo stati in grado di accogliere tutti. Alla fine con 19 auto e circa 30 appassionati ci siamo trovati al centro commerciale Elnos di Roncadelle (BS). Dopo saluti e foto di rito, siamo partiti per Riva del Garda. Ma le cose non sono andate come volevamo…

Il super test con Matteo Valenza: era nato così…

Tutto era nato da una mia idea, dopo le “critiche” ricevute per aver messo a confronto nella “edizione 1” del test due auto non proprio confrontabili. Ovvero la mia Volkswagen ID.3 58 kWh e la Tesla Model 3 Performance di Matteo. Ora volevo semplicemente rifare lo stesso percorso, sempre con la mia ID.3, ma con una Tesla Model 3 Standard Range. Allo scopo avevo già chiesto e ottenuto la disponibilità di un caro amico di Vaielettrico, Guido Baccarini (e di sua figlia Laura). Oltre che, naturalmente, di Matteo. Tutto sembrava pronto, quando Matteo mi ha proposto di allargare il test ad altre auto. Ottima idea, ho pensato! Anche se subito dopo ho iniziato a immaginarmi che difficilmente sarebbe stato possibile avere sotto controllo tanto auto. Quando abbiamo fatto il primo test non era estate (il traffico era scarso) ed eravamo solo in due. Avevamo persino le radio, per tenerci in contatto… Come avremmo fatto ora, con 19 auto?!

Dove eravamo, che macchine (e amici) c’erano

Il percorso voleva in qualche modo ricalcare quello del primo test. Quindi partenza dalla provincia di Brescia e arrivo in zona Riva del Garda. Si sono presentate:

una ID.3 con batteria da 77 kWh più la mia ID.3 58 kWh

con batteria da 77 kWh più la mia ID.3 58 kWh una Tesla Model S 75D

75D due Tesla Model 3 Performance

Performance due Tesla Model 3 Long Range e due Standard Range

Long Range e due Standard Range una Skoda Citigo

una Peugeot e-208

una Volkswagen ID.4 77 kWh

77 kWh una Mercedes EQA 300 4matic

300 4matic una Hyundai Kona 64 kWh

64 kWh una Volkswagen e-Golf

una Skoda Enyaq.

Gli accordi erano di trovarci tutti alle 9 di un sabato di giugno. Al di là di tutto, è stato molto bello, (penso di dirlo anche a nome di Matteo) dare dei volti a chi ogni giorno ci segue. Realizzare che quelle persone esistono e ci aiutano a fare la differenza. Ne approfitto per ringraziare chi c’era e anche chi avrebbe voluto esserci, ma non ha potuto!

Si parte in carovana, ai 110 e con il 90% di batteria

Matteo e il suo compagno di viaggio, Ginger, si sono occupati della pianificazione del viaggio. Nonché della rilevazione della carica della batteria alla partenza (era stato chiesto a tutti di presentarsi col 90%) e all’arrivo. Nell’idea iniziale avremmo effettuato anche una serie di soste durante le quali rilevare i consumi (ad esempio a velocità diverse, in autostrada). Fantascienza: non appena partiti ci siamo resi conto che:

tenere in carovana 19 auto in strade aperte al pubblico è di fatto impossibile. E i consumi possono variare di molto, se le auto non procedono di pari passo.

in strade aperte al pubblico è di fatto impossibile. E i consumi possono variare di molto, se le auto non procedono di pari passo. effettuare più soste nella quali rilevare i tempi intermedi, men che meno.

Dopo il primo check (era stato concordato di andare a 110 km/h), una volta usciti dall’autostrada a Peschiera, con Matteo e io abbiamo deciso un cambio di programma. Da lì in poi ognuno avrebbe proseguito per conto proprio e ci saremmo trovati a destinazione, a Tenno (TN), a pochi km da Riva del Garda.

I consumi più bassi? Sorpresa: quella della VW e-Golf

Come detto, per quanto ci rendiamo conto che non si possa più parlare di un test scientifico, qualche dato l’abbiamo raccolto. Premettendo che i consumi sono stati rilevati a partire dalla percentuale di batteria alla partenza e all’arrivo, riparametrati sulla capacità netta utilizzabile. Ci possono grandi margini di errore in questo. La tolleranza dell’indicatore, lo zero a cruscotto che è diverso per ogni costruttore, il diverso SOH (lo stato di salute della batteria)… Ma tant’è. Iniziamo con il dire che tutti sono giunte a destinazione e con ampi margini. E già questa è una notizia, visto che nella lista erano presenti anche delle citycar. La VW e-Golf è riuscita ad avere il consumo più basso: 14,10 kWh/100km. Subito dopo le Model 3 Standard Range con 15,5 e 15,8 kWh/100km. Poi la Hyundai Kona (15,9 kWh/100km), la VW ID.4 (16,9 kWh/100km), la Model 3 LR (17,7 kWh/100km) e la mia ID.3 (17,8 kWh/100km), la Peugeot e-208 (18,8 kWh/100km) e la Skoda Enyaq (19,2 kWh/100km).

Il super test con Matteo Valenza: si è dimostrato che…

Purtroppo non tutti hanno rilevato e comunicato i consumi a fine percorso, come previsto. Ma possiamo tirare comunque le somme: siamo partiti con un idea, ma in realtà ciò che abbiamo fatto quel giorno è stato qualcos’altro. Abbiamo dimostrato a noi stessi (spero, attraverso questo articolo e il video di Matteo) e a molti altri, che la mobilità elettrica ormai è tra noi. Che è un modo molto efficiente di muoversi, anche fuori dalle città. Ed è alla portata di molte più persone di quante ancora non vi si avvicinino. Questo, al di là di qualsiasi rilevazione sui consumi, credo sia il messaggio più importante in assoluto. Anche se, appena possibile, un test carovana ID.3 e Model 3 SR io lo riorganizzo di certo…

