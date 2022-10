Il super entusiasta e l’e-foil, video de La Vita Elettrica

Il super entusiasta dell’elettrico che guida una Tesla Model Y e l’appassionato di e-foil che “vola” in acqua con la tavola elettrica. Sono i nuovi video in gara per La Vita Elettrica il concorso, con migliaia di euro in ricariche Enel X Way in palio.

Il super entusiasta: Model Y dopo la Tesla Model 3

Quello di Marco è un racconto dei suoi primi tre anni in elettrico, inizialmente con una Tesla Model 3, poi con una Model Y. Che cosa l’ha spinto ad abbandonare le auto tradizionali? “Per motivi ecologici e perché sono un po’ nerd, curioso di tutte le novità tecnologiche“, spiega nel video. La sua Tesla Marco la usa sia nei piccoli spostamenti quotidiani sia nei laghi viaggi, anche in vacanza con moglie e due figli: “Questa estate siamo andati sulle cose spagnole, 6 mila km tra andata a ritorno: è un altro modo di viaggiare, molto più rilassante. E le soste per ricaricare sono anche un modo per scoprire posti nuovi, magari accanto al Supercharger di turno“. Quanto ai costi della ricarica, spiega che grazie agli abbonamenti mensili si riesce a far fronte ai rincari. E gli amici? Marco racconta che si dividono tra “affascinati e scettici“. Questi ultimi hanno sempre le stesse riserve: “Ma dove ricarichi? Che autonomia hai…?”. Tutte domande che dopo un po’ non ti poni più, anche perché la sua Tesla ha 500 km di range…

Nicola, l’appassionato che vola in e-foil su mari e laghi

L’altro video c’è arrivato da Nicola Vujovic, che invece delle parole preferisce far parlare le immagini, che lo vedono volare in e-foil, la tavola elettrica. Lui è di Forlì, a due passi dalla Costa Romagnola, ma “scivola” sopra le acque di tutto il Mediterraneo e di tutti i laghi del sud Europa grazie a questo strepitoso surf spinto da un motorino elettrico. Come potete vedere, la mobilità elettrica può avere mille facce e con in i video che ci inviate cerchiamo di mostrarli tutti. Da chi va in vacanza in monoruota al piccolo scuola-bus di Italo. Per partecipare al concorso non è necessario possederlo un veicolo elettrico: potete essere semplici testimoni di questa rivoluzione, con un video che la racconti dal vostro punto di vista. I video appariranno sul nostro canale YouTube. A tre di essi andranno premi molto appetibili: nell’ordine 1.500, 1.000 e 500 euro di ricariche Enel X Way. Valide anche su tutti i punti di ricarica interoperabili, la stragrande maggioranza.

— Per partecipare a La Vita Elettrica basta registrarsi a questo link e inviarci un video. Per chiarimenti, puoi contattarci alla mail lavitaelettrica@vaielettrico.it o tramite la nostra pagina Facebook .Qui sotto altri video che partecipano al nostro concorso —