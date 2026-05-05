Il successone della Leapmotor T03: solo effetto-bonus? No…













Il successone della Leapmotor T03 è solo dovuto all’effetto-bonus? Le quasi 15 mila auto vendute in 4 mesi sono legate solo agli incentivi? Vediamo…

Il successone della Leapmotor: tutto incentivi, dice l’Unrae

Nelle analisi delle vendite di auto l’Unrae è sicuramente un punto di riferimento. Stavolta però c’è qualcosa che non ci convince nel modo in cui l’Unione dei costruttori ha liquidato il successo della T03 in questa prima parte del 2026. Commentando l’ottimo risultato di vendite conseguito anche in aprile, scrive: “Questo dato riflette ancora l’onda lunga degli incentivi e degli ordini acquisiti nel 2025. Concentrati tra l’altro su uno specifico brand e un singolo modello, già molto economico e reso ancor più accessibile dagli 11.000 euro di abbattimento del prezzo legati agli incentivi. E che pesa circa il 31% del totale immatricolato elettrico”. Perché non ci convince? Per un motivo semplice: gli incentivi c’erano per decine e decine di modelli elettrici (in molti casi solo 9 mila euro). Ma solo la T03 ha raggiunto risultati così eclatanti, risultando anche il terzo modello più venduto in assoluto, di tutte le motorizzazioni. E sfiorando il 29% di quota di mercato tra le sole elettriche nel 2026.

Dicevano: “Le elettriche agli italiani? Neanche se le regali…”

Eppure gli incentivi, 9 o 11 mila euro che fossero, c’erano per tutti. E nei limiti prezzo stabiliti dal governo per usufruirne (35 mila euro più IVA) c’erano decine e decine di modelli tra i 130 che la stessa Unrae censisce. C’erano auto europee, come la Citroen e-C3, che figura al secondo posto, ma a distanza siderale (3.276 auto vendute, quota 6,4%). C’erano auto americane, come la Tesla Model Y, terza con 2.760 (5,4%). E c’erano altri modelli cinesi, come la BYD Dolphin Surf (quarta con 2.535, 4,9%). Ma solo la T03 ha raggiunto risultati così eclatanti, segno che forse c’è qualcosa in più degli incentivi. Smentendo una volta per tutti il luogo comune secondo il quale “gli italiani le auto elettriche non le vogliono neanche se gliele regali”. Vediamo che cosa succederà nei prossimi mesi, quando l’effetto-incentivi sparirà completamente. E la T03 camminerà sulle gambe del suo vero prezzo, 15.900 euro. Migliore di tante concorrenti a benzina, con costi di mantenimento molto inferiori.