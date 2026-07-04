





Il successo di Leapmotor? Non dura, è legato solo ai generosi incentivi statali. Lo dice Ugo, un lettore che la T03 l’ha presa a prezzo pieno. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Il successo di Leapmotor? Tutto merito dei regali statali

“V orrei commentare brevemente il vostro recentissimo articolo “Bilancio di metà anno: chi vende e chi no”. Lo straripante successo di vendite della Leapmotor nel primo semestre 2026 viene da voi enfatizzato come un dato che confermerebbe l’agognato avverarsi (finalmente!) del decollo dell’acquisto di auto elettriche da parte degli italiani. Ma, parliamoci chiaro, quelle della Leapmotor, in gran parte costituite dalla T03, NON SONO VENDITE, MA REGALI DI STATO. Quando un’auto elettrica si può acquistare, come la T03 appunto, a poco più di 5 mila euro (il prezzo di una bicicletta supertecnologica) la gente fa carte false pur di venirne in possesso. Al punto che sarebbe probabilmente lecito supporre che i soliti furbi non si siano lasciati sfuggire l’occasione. orrei commentare brevemente“Bilancio di metà anno: chi vende e chi no”. Lo straripante successo di vendite dellanel primo semestre 2026 viene da voi enfatizzato come un dato che confermerebbe l’agognato avverarsi (finalmente!) del decollo dell’acquisto di auto elettriche da parte degli italiani. Ma, parliamoci chiaro, quelle della Leapmotor, in gran parte costituite dalla T03,. Quando un’auto elettrica si può acquistare, come la T03 appunto,(il prezzo di una bicicletta supertecnologica) la gente fa carte false pur di venirne in possesso. Al punto che sarebbe probabilmente lecito supporre chenon si siano lasciati sfuggire l’occasione.

“Anch’io ho preso una T03, ma a prezzo di listino…”

Ma lasciamo da parte questo “effetto collaterale” di tutti i regali di Statto. E (aggiungo) pur essendo la Leapmotor T03 un’auto valida in assoluto. Non possiamo comunque pensare di elettrificare il parco auto popolandolo solo di T03 o equivalenti futuri. Possiamo invece affermare, ragionevolmente, che Stellantis, commercializzando queste queste auto con rapporto qualità’/prezzo così favorevole, abbia dato il buon esempio. E che questo venga seguito, sperabilmente, da altri produttori (e magari con modelli non solo ad uso urbano , interamente progettati e costruiti in UE). Un saluto cordiale. N.B. Anch’io ho acquistato una T03, ma a prezzo di listino è ne sono molto soddisfatto “ . Ugo Ecari

La vera partita inizia ora e la concorrenza non manca…

Risposta . Noi ci siamo limitati a dire che il successo della T03 (quasi 22 mila pezzi venduti in 6 mesi) è eclatante anche tenendo conto degli incentivi. I bonus c’erano per tutti, Tesla comprese, ma solo la piccola Leapmotor ha fatto numri del genere. Sappiamo bene che ora la musica cambia e che, a prezzo pieno VW ID.Polo e la Smartina. E la Twingo, per la quale Renault dice di avere già mille ordini. L’Italia, non avendo interesse per l’ambiente, tra i grandi mercati europei è l’unico a non incentivare l’elettrico e sviluppa numeri modesti. Il secondo semestre, senza bonus, è un banco di prova per capire quanto le EV interessano davvero. E chi riesce a mettere in campo le offerte giuste. . Noi ci siamo limitati a dire che il successo della T03 (quasivenduti in 6 mesi) è eclatanteI bonus c’erano per tutti, Tesla comprese, ma solo la piccola Leapmotor ha fatto numri del genere. Sappiamo bene che ora la musica cambia e che, a prezzo pieno (15.900 euro), le vendite caleranno. Ma siamo curiosi di vedere di quanto. E di verificare come si comportano le tante piccole in arrivo, come lae laE laper la quale Renault dice di avere già mille ordini. L’Italia, non avendo interesse per l’ambiente, tra i grandi mercati europei è l’unico a non incentivare l’elettrico e sviluppa numeri modesti. Il secondo semestre, senza bonus, è un banco di prova per capire quanto le EV interessano davvero. E chi riesce a mettere in campo