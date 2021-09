Il successo dell’auto elettrica? Lo rallenta l’ignoranza…

Il successo dell’auto elettrica è penalizzato dall’ignoranza [dal latino ignorantia]. Non è un’offesa: ignorare certe cose, dice la Treccani, deriva dal non essersene occupato, non averne avuto notizia, avendone una visione ristretta…

Il successo…/ Perché mi affascina il mondo dei veicoli a batterie

Da qualche anno a questa parte le mie giornate sono costellate di prove, numeri, inedite unità di misura… kWh/100km, km per kWh, kWh al minuto, curve di ricarica, ricarica AC e DC. Ogni giorno mi confronto con nuovi prodotti e tecnologie. Hardware, software, app, sistemi di calcolo… E ancora start-up, progetti innovativi di ricerca e sviluppo. Divoro quotidianamente tonnellate di materiale informativo su tutto ciò che ruota attorno alla mobilità elettrica. Eseguo test su strada, partecipo alle presentazioni dei nuovi veicoli. Ne prendo in considerazione tutti gli aspetti tecnici, economici ed ambientali. Ma cosa c’è dietro tutto questo? Perché è così importante e mi appassiona? Certo. Perché per chi è nato alla fine degli anni 70 è affascinante pensare ad auto che si muovono a batteria. Il solo pensiero di muoversi a bordo di un’auto che per spostarsi non necessita di un motore a combustione mi emoziona ogni singola volta che salgo a bordo. Ma non è solo questo. C’è molto di più.

Il successo… / È l’evidenza che ne motiva la scelta

Ho sottoscritto il primo contratto di noleggio per un’elettrica nel 2016. Era un’auto aziendale, a utilizzo del titolare della società presso la quale lavoravo all’epoca, una BMW i3 con batteria da 33 kWh. Ricordo con nostalgia i momenti in cui, già anni prima, ho iniziato a familiarizzare con i tempi di ricarica, i relativi costi. E quello in cui ho presentato la mia proposta. Ricordo che, dopo l’inizio del contratto, il titolare mi ha permesso di inserire l’auto nella lista delle auto aziendali. Chiunque ne avesse avuto diritto aveva la possibilità di scegliere la i3. Il titolare ne aveva immediatamente riconosciuto il valore e il vantaggio economico. Un risparmio potenziale di circa 2/3 sul costo del carburante, a parità di canone di noleggio. Ma non è andata così. L’auto è rimasta per poco tempo nellaCar List, nessuno l’ha scelta. Troppo poco si sapeva sulla mobilità elettrica. Troppo pochi i km di autonomia e scarse le possibilità di ricarica. Ma, già allora, per molti sarebbe stata l’auto adatta, senza modificare alcuna abitudine. Con un grosso risparmio per azienda e dipendenti. E un altrettanto grosso risparmio in termini di emissioni, per tutti. Era evidente, ne avevo prove lampanti. Non lo era per la maggior parte delle persone che mi stavano attorno.

Quel che ho imparato in 5 anni dalle mie elettriche

Purtroppo non è cambiato molto da allora. Si tende ad approfondire poco. Provate a chiedere a 10 persone che hanno appena acquistato una nuova citycar a quanto ammontano oggi gli incentivi sull’elettrico. Più della metà non ha questa informazione. Quante tra le persone che dispongono di un box privato e si spostano per pochi km al giorno hanno comunque acquistato una citycar a benzina per i propri spostamenti? Ignorando il fatto che avrebbero potuto risparmiare al momento dell’acquisto e anche dopo. E non l’ansia da autonomia. Ma perché l’opzione elettrica non l’hanno nemmeno presa in considerazione. Perché effettuano le scelte sulla base delle consuetudine e non della conoscenza e della logica. Finendo a volte per comprare una plug-in senza nemmeno ricaricarla. Nel 2018 ho acquistato la mia prima elettrica personale, una e-Golf. Mese dopo mese ho beneficiato di un risparmio economico enorme, di un comfort e di un piacere di guida fino all’epoca a me sconosciuto. E sapevo di ridurre anche la mia impronta ambientale. Ma quando ti rendi conto della bontà di una soluzione, vorresti subito che questa fosse per tutti, che abbia successo. Mi struggevo nel vedere situazioni nelle quali sarebbe stata la miglior scelta, e non veniva presa in considerazione.

Potenzialità e limiti delle EV: li conosci, poi decidi

Non mi capacito di come si possa scegliere il termico senza conoscere l’elettrico. Certo, l’elettrico non è una scelta da fare a cuor leggero, senza valutare necessità di utilizzo, priorità, possibilità di ricarica… Ma per molti può essere la migliore opzione sotto tutti i punti di vista. Oggi, molto più che allora. Il mio sogno, per il quale lavoro ogni giorno, è che quante più persone possibili ne conoscano potenzialità e limiti. Solo attraverso la conoscenza ognuno potrà capire se e quando un’elettrica farà al caso suo. E quanto più rapidamente la conoscenza si diffonderà, tanto più rapidamente potremo tutti trarne vantaggio. Compresi coloro che un’auto non ce l’hanno, perché respiriamo tutti la stessa aria. Non guardate all’elettrico come a un’imposizione dall’alto, ma come a un’opportunità. Quando se ne comprendono le potenzialità, si sceglie di diventare protagonisti dell’evoluzione. Non siamo fondamentalisti. Desideriamo solo che le persone possano conoscerne il valore e considerarlo. A vantaggio loro e anche del pianeta.

