Il sorpasso dell’auto con la spina sul metano (presto sul GPL)

Il sorpasso nelle vendite di auto con la spina sul metano è realtà. Ne parla in questo articolo Corrado Storchi, a lungo dirigente della principale azienda che opera nella conversione delle auto con impianti a gas.

di Corrado Storchi

Il sorpasso dell’elettrico. Non quello cinematografico, ma di mercato. Anche se i sostenitori più accalorati delle due fazioni automobilistiche potrebbero effettivamente ritrovarsi in una famosa scena del capolavoro firmato Dino Risi. Non quindi Gassmann e Trintignant, ma batterie e gas naturale.

—-Il mercato italiano, a giugno e nella prima metà 2020—–

— Leggi anche la nostra analisi sul mercato dell’auto nel periodo gennaio-giugno.

Il sorpasso con la crisi del metano, dopo gli anni d’oro

Primo semestre 2020: immatricolate quasi 10mila auto elettriche e 5.800 ibride plug-in, a fronte di 13.629 auto a metano. Mai accaduto prima. Un sorpasso nella quota di mercato che può dirsi storico, avvenendo nel Paese più “gasaro” d’Europa. I numeri raccontano una storia. Nel 2007, le stazioni di servizio metano erano ben meno delle attuali 1.400. Ma, oggi come allora, erano distribuite per l’80% in 8 Regioni su 20.

Le stesse Regioni nelle quali, guarda caso, si registrava l’80% del parco circolante a gas naturale. E le immatricolazioni annuali di auto nuove così alimentate. Era l’anno antecedente alle prime immatricolazioni di auto elettriche e la nicchia di quelle a metano rappresentava il 2,4% del mercato, ovvero quasi 60mila vetture, la metà delle quali erano Fiat Panda. Solo 10mila di quelle immatricolazioni non erano “torinesi”. Un mercato che crebbe nel 2008 (79mila, 3,7% di quota) per poi raggiungere il record storico del 2009 (128mila e 5,9% di quota), grazie agli ecoincentivi del periodo marzo 2009-febbraio 2010.

Il sorpasso di Volkswagen/Audi su FCA nel metano

L’infrastruttura di rifornimento è un asset necessario alla diffusione di una tecnologia, ma ai quei tempi ci fu chi andò oltre. Immatricolazioni metano anche in Sardegna, pur in assenza totale di distributori di gas naturale… In assenza di EV, fu il gas a farla da padrone, con il fratellastro del metano (ovvero il GPL) che superò addirittura il 15% di quota di mercato. Il tipico effetto boomerang post-incentivi riportò la nicchia delle auto a metano su livelli abituali, con un nuovo acuto nel biennio 2013-14 ed una quota minima (1,5%) nel 2017. Ma il trend più significativo del decennio è la perdita di una posizione egemonica da parte di FCA, cui il Gruppo VW ha velocemente sottratto questa parte del mercato. Che si trattasse del principale protagonista del dieselgate e di una Casa comunque in grado di investire pesantemente in tutte le tecnologie green, non è un caso.

Nell’elettrico tanti modelli, nelle auto a gas pochini

A partire dal 2014, il Gruppo tedesco ha aggiunto modelli di successo quali Golf e A3 a una gamma metano ulteriormente estesa, mentre Panda e Punto hanno contemporaneamente segnato il passo. Come sappiamo, qualcuno a Torino, dopo molte titubanze, aveva accettato di spostare gli investimenti sui progetti elettrici. Il segno dei tempi, anche nella roccaforte del metano. Tanto vero è che, nel 2019, il 75% delle auto a metano immatricolate in Italia erano tedesche.

Nel frattempo, ecco la crescita delle auto elettriche e plug-in, pur se concentrata negli ultimi 2 anni e mezzo. E molto evidente negli ultimi 6 mesi, come sappiamo anche per fattori esterni che hanno tagliato le gambe ai grandi numeri del mercato. Ma se oggi le elettriche o elettrificate rappresentano il 2,7% del totale immatricolato, lo si deve anche alla crescente offerta di modelli. E alla maggior consapevolezza del cliente finale rispetto a blocchi culturali quali la range anxiety o il maggior costo d’acquisto. Mentre lo stesso Gruppo Volkswagen ha ormai deciso l’uscita dal metano.

E anche il sorpasso sul GPL non è tanto lontano

Basti pensare che nel 2013 furono omologati 9 modelli EV, mentre nel primo semestre 2020 siamo abbondantemente oltre i 30, senza contare le PHEV. In parallelo, se nel 2015 gli italiani hanno scelto tra 23 modelli a metano, in questo primo semestre sono solo 6 ad avere superato le mille immatricolazioni. Offerta commerciale, costi d’esercizio, appeal dei modelli, percezione del cliente rispetto alla modernità della tecnologia. Quattro driver che hanno portato allo storico sorpasso. Quello sul GPL è il prossimo obiettivo. Viene pronosticato a 70mila unità a fine anno, contro le 35mila EV+PHEV. Sembra una gran differenza, ma in realtà la storia ci insegna che potrebbe bastare un anno, al massimo due …

–— Clicca qui per vedere tutti i dati statistici sul sito Unrae