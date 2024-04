Il solito Vannacci, i soliti no-watt

Il solito Vannacci: il generale sparla dell’auto elettrica senza sapere di cosa parla. Ma in Italia va così: se vuoi buttarti in politica, devi cavalcare l’onda…

Il solito Vannacci: ora compiange il nipote in Tesla

Non è la prima volta che l’alto ufficiale cresciuto tra i paracadutisti della Folgore sputa sentenze contro l’auto elettrica. Ce ne siamo già occupati due mesi fa , quando presentò il nuovo libro “Il coraggio vince“, con amenità sull’auto elettrica legate ai rischi di incendio (?) e ai consumi esagerati. Ora Roberto Vannacci è tronato sull’argomento in un’intervista a La Stampa, confermando di guidare un’auto diesel. E alla domanda se fosse ora interessato agli incentivi in arrivo per l’elettrico, ha risposto: “Scherza? Mio nipote ha la Tesla e ogni volta che deve venirmi a trovare da Milano a Viareggio è una maledizione: deve fare i conti per la ricarica”. Ora, come ci fa notare l’amico Guido Baccarini, tra Viareggio e Milano ci sono 250 km, distanza che si copre con qualsiasi Tesla RWD, ovvero la versione con meno autonomia. Peraltro sul percorso ci sono 7 (SETTE) SuperCharger Tesla, con cui un’eventuale rabbocco richiederebbe pochi minuti. Più un sacco di punti di ricarica gestiti da altri network.

Argomenti in linea con le lettere di insulti che arrivano in redazione

Non è finita qui, il generale ha attaccato anche su un altro fronte: “Le auto elettriche costano di più. Vanno bene in città, convengono ai ricchi. Se ho un loft a Milano coi pannelli solari e sono miliardario, oppure ho un’impresa in Brianza. Non sono auto per i poveracci, i morti di fame, gli operai, gli infermieri”. Questo vizietto di descrivere l’elettrico come capriccio per ricchi è molto diffuso nella parte politica a cui Vannacci fa riferimento. Dimenticando che i prezzi sono in continua discesa. E che già oggi ci sono anche in Italia migliaia di persone con redditi normali che guidano EV con soddisfazione. Senza “loft a Milano con i pannelli solari”. Ma così va l’Italia. Ci arrivano di continuo lettere di persone che la pensano come Vannacci. L’ultima, da Francesco Ottavio Musso, recita: “Certo non posso consigliarvi di spararvi un colpo in testa perché sarebbe poco carino, ma posso dire per certo che meglio di comprarmi una macchina elettrica mi sparo io. Ma perché non la finite, ambientalisti dei miei stivali? Sono cacciatore, pescatore, mi scaldo con la legna e non me ne frega un cazzo di come sarà la terra fra 50 anni…“.