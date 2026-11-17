L’idrogeno verde sarà davvero una componente chiave della transizione energetica o rimarà una tecnologia troppo costosa e poco efficiente, quindi di nicchia? È l’incipit dell’intervista di Fuoco Amico a Luca Giacomelli, manager dell’azienda fresca protagonista di una commessa da 500.000 euro per due impianti Sirio1000D destinati a un’azienda orafa toscana. La capacità produttiva è di circa un kg di idrogeno verde all’ora. Che convenzionalmente corrispondono a 33,3 kWh di energia.

R2, elettrolizzatori PEM con catalizzatori proprietari

Gli impianti serviranno a produrre idrogeno verde e ossigeno destinati ai processi produttivi dell’azienda di oreficeria: l’idrogeno sarà utilizzato nella fusione e nei trattamenti, mentre l’ossigeno alimenterà le fiamme impiegate nelle microsaldature.

Per questa applicazione R2 ha scelto la tecnologia PEM (Proton Exchange Membrane), progettata e sviluppata nei propri stabilimenti di Livorno.

Il vantaggio competitivo, spiega Giacomelli, risiede soprattutto nell’impiego di catalizzatori proprietari, realizzati direttamente nei laboratori aziendali di ricerca e sviluppo. Gli elettrolizzatori utilizzano membrane polimeriche a scambio protonico e acqua bidistillata con caratteristiche di purezza particolarmente elevate.

Sul fronte dei consumi energetici, il manager indica un dato di circa 50 kWh per chilogrammo di idrogeno verde prodotto, precisando che in alcune condizioni operative sono stati misurati valori anche inferiori.

Camion e autobus: dove ha senso l’idrogeno verde

Ma la produzione non si limita a piccoli impianti. ErreDue realizza già elettrolizzatori con capacità ben superiori, fino a produzioni di 20 kg di idrogeno all’ora e oltre, con impianti di taglia megawatt.

Racconta Giacomelli che un cliente nei Paesi Bassi utilizza già da diversi anni elettrolizzatori ErreDue per alimentare camion convertiti all’ idrogeno fuel cells. L’impianto ha raggiunto una capacità produttiva compresa tra 4 e 5 MW. L’idrogeno viene prodotto, stoccato e successivamente distribuito attraverso colonnine di rifornimento. Un’altra esperienza italiana citata nell’intervista è il progetto di Italgas a Sestu, nella provincia di Cagliari, dove un impianto di produzione di idrogeno verde alimenta anche alcuni autobus del trasporto pubblico locale. In questo caso l’idrogeno viene prodotto utilizzando elettricità proveniente da pannelli fotovoltaici. E’ quindi “verde” al 100%. E autoprodotto direttamente da chi lo utilizza.

Primo problema: l’efficienza energetica

Per Giacomelli, tuttavia, occorre distinguere nettamente gli impieghi: «Nelle auto e nella mobilità leggera ha meno senso». Il motivo è soprattutto energetico: «Utilizzare direttamente l’elettricità nelle batterie è molto più efficiente che trasformarla in idrogeno, stoccarla e poi riconvertirla in elettricità attraverso una fuel cell».

Dunque Giacomelli è il primo a riconoscere che l’idrogeno non può sostituire direttamente l’elettricità in tutti gli impieghi. Ma ma può diventare una soluzione importante per quei settori nei quali le batterie e l’elettrificazione diretta incontrano maggiori difficoltà. «L’idrogeno deve essere utilizzato in mix con le altre fonti energetiche», sottolinea il manager di R2. «Non è l’idrogeno la soluzione a tutto. È sicuramente una delle soluzioni».

Così si perde energia lungo la strada

Partendo dall’elettricità utilizzata per alimentare un elettrolizzatore, dice Giacomelli, il rendimento della produzione di idrogeno si colloca indicativamente tra il 70 e l’80%. «Se poi questo idrogeno lo vado a stoccare e lo vado a utilizzare nelle fuel cell, allora lì il rendimento si abbatte molto», spiega. «Quindi, voglio dire, in certe applicazioni, onestamente posso dire che è quasi inutile utilizzarlo al posto dell’energia elettrica».

Diverso il discorso per i settori cosiddetti hard to abate, dove l’elettrificazione diretta è particolarmente complessa o non praticabile. Giacomelli cita l’industria chimica, nella quale l’idrogeno non è soltanto un vettore energetico, ma una materia prima indispensabile per produrre ammoniaca, fertilizzanti, plastiche e metanolo.

Tra gli altri possibili impieghi figurano, come abbiamo visto, il trasporto pesante, il comparto ceramico, in prospettiva, anche l’aviazione. Per quest’ultima applicazione, però, Giacomelli invita alla prudenza: «È pensabile, ma non è così immediato». Più vicini alla realizzazione sono invece gli utilizzi a terra, per i mezzi aeroportuali e portuali.

In Italia l’idrogeno verde costa ancora troppo

Ma il principale ostacolo alla diffusione dell’idrogeno verde rimane il costo di produzione, fortemente condizionato dal prezzo dell’elettricità. «In Italia è ancora troppo costoso» ammette Giacomelli.

Oggi, secondo le sue stime, produrre un chilogrammo di idrogeno verde può costare tra gli 8 e i 12 euro. Per renderlo competitivo sarebbe necessario scendere a circa 3-4 euro al chilogrammo. La differenza, sostiene il manager, dipende soprattutto dalla disponibilità di energia rinnovabile a basso costo.

L’esempio dei Paesi Bassi è significativo: il cliente di ErreDue riesce a produrre idrogeno in condizioni particolarmente favorevoli perché dispone di energia rinnovabile a costo zero, e talvolta addirittura a prezzi negativi, oltre a beneficiare di incentivi per la conversione dei camion dai combustibili fossili all’idrogeno.

È proprio in questo contesto che l’idrogeno può svolgere un’altra funzione importante: immagazzinare l’energia rinnovabile prodotta in eccesso. Quando fotovoltaico ed eolico generano più elettricità di quanta ne venga richiesta dalla rete, una parte dell’energia altrimenti inutilizzata può essere destinata agli elettrolizzatori per produrre idrogeno, da conservare e utilizzare successivamente. Una forma di accumulo che potrebbe contribuire a gestire la variabilità delle fonti rinnovabili, anche su base stagionale.

Questo prefigura lo scenario di un futuro in cui tutto l’idrogeno da elettrolisi sarà prodotto nei picchi della generazione delle fonti rinnovabili.

La ricerca sugli elettrolizzatori può abbattere i costi

Ma quanto si può ancora migliorare la tecnologia per rendere l’idrogeno verde economicamente sostenibile?

Giacomelli ritiene che esistano margini di sviluppo, anche se non bisogna aspettarsi miracoli. Una parte importante dei costi, infatti, dipende inevitabilmente dalla quantità di elettricità necessaria per produrre l’idrogeno. La ricerca può intervenire sui materiali, sull’efficienza dei dispositivi e sui costi di funzionamento.

ErreDue sta lavorando, in particolare, alla riduzione dell’impiego di materiali costosi come iridio e palladio, utilizzati nella tecnologia PEM. La produzione interna dei catalizzatori proprietari permette di ridurne la quantità necessaria e, di conseguenza, il costo finale degli elettrolizzatori.

«Quello che dobbiamo abbassare sicuramente sono gli OPEX», spiega Giacomelli, riferendosi ai costi operativi, oltre ai CAPEX, cioè gli investimenti iniziali per acquistare gli impianti.

Un altro fattore decisivo sarà la produzione degli elettrolizzatori su scala industriale. ErreDue sta trasferendo parte delle attività in un nuovo stabilimento, dove saranno realizzate linee produttive dedicate agli elettrolizzatori alcalini e PEM. L’obiettivo dichiarato è arrivare a produrre impianti da mezzo megawatt fino a 5 MW.

Giacomelli richiama l’esperienza del fotovoltaico: i pannelli solari sono diventati una delle tecnologie più economiche grazie soprattutto alle economie di scala e alla loro diffusione industriale. Un percorso analogo, secondo lui, potrebbe riguardare anche gli elettrolizzatori.

Filiera italiana per ridurre la dipendenza energetica

L’ultima parte dell’intervista affronta il ruolo strategico dell’idrogeno nella politica industriale ed energetica europea. Gli investimenti del PNRR e la realizzazione delle Hydrogen Valley hanno dato una spinta allo sviluppo del settore in Italia. Ora, secondo Giacomelli, occorre passare dalla fase di avvio a quella della diffusione industriale.

L’idrogeno verde potrebbe contribuire non soltanto a ridurre le emissioni, ma anche a rafforzare l’indipendenza energetica e la competitività delle imprese italiane.

Il manager richiama anche il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), il meccanismo europeo che introduce un adeguamento del prezzo delle importazioni in funzione delle emissioni di CO2 associate ai prodotti.

Sviluppare una filiera interna dell’idrogeno verde potrebbe quindi diventare un elemento di tutela per le aziende italiane, chiamate a competere con produttori di Paesi che sostengono costi ambientali inferiori. Come dire: evitando i ritardi accumulati nelle auto elettriche e nei pannelli fotovoltaici, sull’idrogeno verde possiamo ancora giocarcela con i cinesi.