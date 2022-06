Il sogno Aptera ha 25 mila prenotazioni

Il sogno Aptera poggia su 25 mila prenotazioni e un miliardo di dollari di anticipi già accettati. L’annuncia la società che costruisce la rivoluzionario auto solare.

Il sogno Aptera: “Un miliardo di dollari di anticipi”

“Quando abbiamo rivelato per la prima volta Aptera al mondo, ci siamo chiesti se le persone si sarebbero interessate a un veicolo così unico“, ammette il team dell’azienda americana. Questo “nonostante la sua capacità di viaggiare più lontano di qualsiasi altro e caricarsi del potere del sole“. Aptera è un’avveniristica auto elettrica a 3 ruote e 2 posti, annunciata con autonomia fino a mille miglia nella versione top, ovvero oltre 1.600 km. Questo grazie all’apporto dei pannelli fotovoltaici che ricoprono la carrozzeria, alla leggerezza e all’efficienza aerodinamica. Si parla di una percorrenza fino a 17.700 km di all’anno grazie all’apporto dell’auto produzione da solare, se in una zona ben irraggiata del Pianeta, ovviamente. Non è un progetto agevole: inizialmente le prime consegne erano state programmate per fine 2021, con prezzi da 25.900 dollari per la versione base (400 miglia) e a 44.900 per quella da mille miglia. Ora si parla di fine 2023 come inizio della produzione.

Inizio della produzione slittato a fine 2023

A sentire il team di Aptera, comunque, l’entusiasmo attorno al progetto non è mai venuto meno. “Dal nostro lancio nel dicembre del 2019, abbiamo continuato a vedere un’ondata di interesse e supporto per il nostro veicolo elettrico solare. Tanto che abbiamo costruito un’incredibile comunità di compagni lungimiranti e coraggiosi. Ora abbiamo oltre 150 membri del team Aptera, 700 ambasciatori del marchio e 10.000 investitori in tutto il mondo, che portano avanti la nostra mission. Non potremmo essere più grati di essere riuniti insieme, in una visione comune, per rendere il mondo un posto migliore e più pulito per coloro che verranno dopo di noi“. In termini ambientali che cosa significherà, dunque, avere 25 mila Aptera su strada?