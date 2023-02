Il software Mercedes EQA 250: flessibilità questa sconosciuta

Gran macchina la Mercedes EQA 250. Ma per Franco, informatico di professione, il software non è all’altezza della vettura. Quel che più lo irrita è l’occasione perduta dai progettisti informatici tedeschi, che avrebbero potuto e dovuto lascire all’utente la possibilità di personalizzarlo. La flessibilità, infatti, è il grande atout delle tecnologie digitali.

di Franco Fellicò

Sono proprietario da circa sette mesi di una Mercedes EQA 250. Aspettavo almeno da trent’anni la disponibilità di un’auto elettrica e finalmente l’ho avuta.

In più, e anche questo lo aspettavo visto che sono un vecchio informatico, accanto alla meravigliosa parte meccanica ho anche la disponibilità di un software che si incarica di gestire tutto l’insieme. Cosa anche molto facile visto che l’elettricità e l’elettronica vanno molto bene a braccetto.

L’occasione perduta dai progettisti del software

I progettisti Mercedes, come tutti i bravi informatici, si sono sbizzarriti nell’offrire funzioni utili. L’intento è di minimizzare il “lavoro” degli utenti. E lo hanno fatto utilizzando la grande flessibilità del software, facendo scelte il più possibili logiche.

Ma quello che non condivido è che non hanno utilizzato la grande flessibilità del software in favore degli utenti.

Sono certo che tutte le loro scelte sono state fatte in quanto essi stessi sono sicuramente degli automobilisti e quindi buoni conoscitori delle esigenze di quel tipo di utenti.

Ma ho anche l’impressione che si siano lasciati guidare dalle loro preferenze e che qualche volta le loro scelte non sono state gradite agli utenti o quanto meno ad una gran parte di essi.

Hanno deciso loro, al posto dell’utente

Nel software della mia EQA ho trovato qualche caso in cui è possibile fare delle scelte a me gradite, ma molte altre invece sono state fissate dai programmatori Mercedes che si sono assunti l’arbìtrio di decidere al mio posto.

E veniamo ora a degli esempi concreti. Ecco alcune funzioni che io uso frequentemente e che sono costretto a settare ad ogni partenza:

A me piace viaggiare sempre in ECHO perché trovo utile quella scelta per ridurre i consumi senza che le prestazioni della vettura diventino scarse;

perché trovo utile quella scelta per ridurre i consumi senza che le prestazioni della vettura diventino scarse; a me piace anche viaggiare in D- perché adoro la guida “one pedal” sia perché è piacevole sia perché contribuisce alla ricarica della batteria e sia perché riduce notevolmente l’uso dei freni;

perché adoro la guida “one pedal” sia perché è piacevole sia perché contribuisce alla ricarica della batteria e sia perché riduce notevolmente l’uso dei freni; a me piace anche eliminare quella funzione che all’attraversamento di una striscia continua o tratteggiata fa vibrare tutta la vettura a causa della frenatura automatica delle ruote opposte alla striscia; quella frenatura è antipatica e spesso provoca fastidio specie in città quando è facilissimo dover evitare un pedone o un impedimento improvviso.

I progettisti Mercedes hanno previsto che tutte queste cose possano essere settate a piacere dall’utente, ma hanno però imposto a tutti che all’accensione della vettura siano settate secondo una scelta fatta da loro.

La differenza fra i loro gusti e i miei

In pratica hanno deciso che all’accensione la vettura sia sempre in stato CONFORT (e non ECHO o altro come potrebbe preferire un utente). Che il drive sia in D (e non in D- o D+ come potrebbe preferire un utente). Che l’antisbandamento e cioè l’attraversamento delle linee continue o tratteggiate sia ATTIVO e STANDARD (e non SENSIBILE o OFF come potrebbe desiderare un utente).

Dunque la flessibilità che il software potrebbe regalare agli utenti è stata cancellata dai progettisti. Hanno deciso che il loro parere dovesse essere rispettato da tutti coloro che hanno acquistato una vettura con il loro software.

Ad ogni ripartenza devo correggere la configurazione

Il risultato nel mio caso è che ogni volta che mi metto al volante e mi appresto a partire, invece di poterlo fare subito (e anche prima di una vettura termica) devo rifare tutti i settaggi. Cosa neanche tanto rapida perché devo attendere che il software si avvii e mi consenta di intervenire.

Quello che ritengo grave in una grande azienda quale è Mercedes è che è impossibile avere un contatto con un qualcuno che possa capire la stupidità di queste scelte e porvi rimedio. Evidentemente i progettisti sono così sicuri che le loro scelte siano infallibili e giustificate che non vogliono sentire nessuno. E questa è una cosa ancora più grave di aver fatto scelte opinabili.

Avrei tre idee per sisolvere il problema

Ci sono almeno tre modi per risolvere questo problema che non è certamente solo mio:

il primo è di mettere a disposizione delle funzioni di configurazione che una volta fatte rimangono perenni e comunque in essere fino a che non ci si ripensi e al limite anche con la possibilità di tornare alle impostazioni di fabbrica (cioè quella dei progettisti)

che una volta fatte e comunque in essere fino a che non ci si ripensi e al limite anche con la possibilità di tornare alle impostazioni di fabbrica (cioè quella dei progettisti) La seconda potrebbe essere quella di memorizzare allo spegnimento della vettura la situazione di tutti i settaggi fatti dall’utente e all’avvio impostare nuovamente tutto così come era stata lasciata l’auto allo spegnimento

della vettura la situazione di tutti i settaggi fatti dall’utente e all’avvio impostare nuovamente tutto così come era stata lasciata l’auto allo spegnimento La terza potrebbe essere perfino di scomodare l’intelligenza artificiale (che tutti dicono di avere nel proprio software) che potrebbe decidere come impostare le varie funzioni dopo aver visto quello che fa ogni utente tutte le volte che avvia l’auto.

Utenti di Mercedes EQA 250 : facciamoci sentire

Io non credo che mai qualcuno dei progettisti si renderà conto della leggerezza con cui si sono comportati e quindi che difficilmente cambieranno sistema.

Penso solo che se non fossi il solo a lamentarmi di quello che non va bene, forse qualcosa si potrebbe anche ottenere; invito quindi gli altri eventuali utenti Mercedes EQA 250 (credo che questi problemi siano presenti anche sulle vetture termiche) di contattarmi a questo indirizzo (franco@ffellico.com) per cercare di organizzare un gruppo di utenti disposti a cercare di far cambiare modo di agire alla grande casa automobilistica di cui siamo clienti.

