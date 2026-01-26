Il sistema Huawei parcheggia l’auto in Cina, il proprietario la manovra…dal Vietnam

Un’auto in sosta dotata del sistema Qiankun ADS di Huawei a Shenzhen, in Cina, cambia parcheggio da sola, manovrata da remoto dal proprietario che si trova in Vietnam. È quanto racconta un noto blogger automotive cinese, che ha condiviso l’esperienza di un utente.

L’episodio, al di là dell’effetto dimostrativo (e delle discussioni che apre), offre uno spaccato concreto sul livello raggiunto oggi dalle funzioni avanzate di assistenza alla guida e al parcheggio in Cina.

Il parcheggio “comandato” dallo smartphone

La funzione utilizzata si chiama ufficialmente Vehicle Parking Driver (VPD) ed è integrata nel sistema Huawei Qiankun ADS. Attraverso un’applicazione mobile, l’utente può comandare l’auto a distanza, chiedendole di parcheggiarsi automaticamente o di raggiungere un punto prestabilito.

Nel caso raccontato sulla piattaforma social Weibo, il proprietario aveva la necessità di spostare il veicolo, parcheggiato in strada a Shenzhen. Pur trovandosi fisicamente in Vietnam, ha avviato il VPD dallo smartphone: l’auto ha cercato un nuovo stallo e si è riposizionata correttamente dall’altra parte della strada, percorrendo circa 12 metri in 44 secondi.

La traiettoria registrata mostra un movimento controllato e continuo, senza interventi manuali. Un dettaglio non secondario: il sistema non si limita a un semplice “avanti e indietro”, ma gestisce l’evitamento dei pedoni, manovre di retromarcia per dare precedenza, il superamento di ostacoli irregolari e inserimenti autonomi.

Qiankun ADS Huawei oltre il telecomando

Il caso è diventato virale perché unisce due elementi forti: controllo remoto e guida automatizzata, separati da migliaia di chilometri. Ma tecnicamente il cuore del sistema resta a bordo del veicolo. Il comando remoto avvia una sequenza di manovre che viene poi eseguita localmente dall’auto, sfruttando sensori, telecamere e algoritmi del Qiankun ADS.

Questo approccio riduce la dipendenza dalla latenza della rete, un aspetto cruciale se si pensa a un’eventuale applicazione in contesti diversi da quello cinese. In Europa, ad esempio, l’uso di funzioni di manovra autonoma senza conducente presente solleva interrogativi normativi ancora aperti, soprattutto su responsabilità e omologazioni.

I numeri di successo di Huawei

Huawei accompagna queste dimostrazioni con numeri molto ambiziosi.

Al 15 gennaio 2026, il chilometraggio cumulativo di guida assistita del Qiankun ADS avrebbe superato i 7,28 miliardi di chilometri. Solo nel 2025, il sistema avrebbe contribuito a evitare 2,12 milioni di potenziali collisioni, mentre le funzioni di assistenza al parcheggio sono state utilizzate 330 milioni di volte.

Sul fronte della sicurezza, i dati diffusi indicano che in Cina un incidente grave – tale da attivare airbag o altri sistemi di sicurezza – avviene mediamente ogni 1,8 milioni di chilometri. Nei veicoli equipaggiati con Qiankun ADS, Huawei dichiara che questo valore cresce a 4,9 milioni di chilometri in modalità di guida manuale assistita e a 6,44 milioni di chilometri quando si utilizza attivamente la guida assistita. Un incremento rispettivamente di 2,72 e 3,58 volte rispetto alla media.

I grandi player tecnologici alzano l’asticella

La diffusione commerciale del sistema è un altro elemento chiave. Alla fine di settembre 2025, Qiankun ADS deteneva circa il 28% di quota tra i veicoli dotati di funzioni di navigazione urbana assistita in Cina. In pratica, una vettura su tre in questo segmento utilizza tecnologia Huawei.

Per i costruttori europei, il dato è rilevante non tanto per il confronto diretto – l’ingresso di questi sistemi nel mercato UE resta incerto – quanto per il livello di maturità raggiunto da soluzioni che integrano parcheggio automatico, assistenza urbana e controllo remoto in un unico ecosistema software.

Il caso, che ha aperto un ampio dialogo tra stimatori e detrattori di questi sistemi così avanzati, lancia comunque un messaggio chiaro: per il settore della mobilità elettrica e connessa, la competizione si gioca sempre più su software, integrazione e servizi remoti, ambiti in cui i grandi player tecnologici stanno davvero alzando l’asticella.