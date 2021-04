Il “Sacco di Roma”/2 Enel X: 460 colonnine in lista d’attesa. E in Versilia…

Il sacco di Roma, seconda puntata (leggi la prima): Enel X ci fornisce i dati aggiornati sulle colonnine installate e quelle già attivate a marzo scorso. Quasi la metà risulta ancora in attesa di allaccio alla rete gestita da Areti (gruppo Acea), per lungaggini burocratiche legate alle autorizzazioni. I tempi della burocrazia bloccano l’attivazione di ben 5 colonnine su 6 già pronte per essere “accese” anche a Forte dei Marmi, lungo il Viale Europa, in zona Lungomare. Qui l’installazione è data giugno 2020: dieci mesi di attesa.

Nella capitale, comunica Enel X, risultano installati la bellezza di 1.124 punti di ricarica, collocati in 590 stazioni, 36 delle quali fast in corrente continua e ad alta potenza. Ne funzionano però solo poco più della metà, cioè in tutto 664 che si trovano in 344 stazioni di ricarica (19 di queste fast). Ricapitolando: sono ancora in stand by per il mancato allaccio alla rete elettrica di Areti 460 punti di ricarica in 246 stazioni, 17 delle quali fast. Restano coperte da un sacco, il “sacco di Roma”, al quale via via si appuntano cartelli con lo scarica barile delle responsabilità.

Areti si giustifica: “Non è colpa nostra”

Areti si è giustificata sostenendo che per l’allaccio (ricordiamo: si tratta solo girare l’interruttore) servono autorizzazioni da parte del Comune e di altre istituzioni. Ma il gioco dell’oca delle autorizzazioni ogni operatore della ricarica l’ha già dovuto iniziare molto prima di aver aperto il cantiere. Non si capisce perchè non le possa ottenere tutte e subito. Iter così arzigogolati, infatti, rischiano di vanificare gli sforzi di chi investe milioni per adeguare in tempo reale le infrastrutture di ricarica all’esponenziale crescita delle vendite di veicoli elettrici. Restando a Roma, la sola Enel X ha installato 104 infrastrutture di ricarica nel 2018, 124 nel 2019, 189 nel 2020 (nonostante la pandemia). Nel breve arco del primo trimestre 2021 ne ha installate 47. Quando potranno uscire dal sacco ed erogare il primo elettrone agli automobilisti di Roma?

Sul Lungomare di Forte restano spente in 5 su 6

caso Forte dei Marmi, località della Versilia che vanta una delle prime colonnine della Toscana, installata nel 2013 proprio davanti al Municipio. Nel 2019 Enel X ebbe il via libera dal Comune per installarne altre 11, con 22 punti di ricarica totali. Cinque di esse sono in funzione in vari punti delle cittadina turistica. Delle altre 6, tutte collocate sul viale Europa, in zona Lungomare, è funzionante solo quella installata di fronte allo Yachting Club. Un giornale locale ha registrato il problema, pubblicando un allarmato articolo (qui il post rilanciato su Linkedin). Si chiede: cosa succederà in estate, in piena stagione turistica, quando arriveranno dall'Italia e dall'estero frotte di automobilisti elettrici?

In questo caso, sostiene l’azienda del gruppo Enel guidata da Francesco Venturini, «la situazione è in via di risoluzione». Ma l’allungamento dei tempi «non è dovuto a responsabilità imputabili all’Azienda».