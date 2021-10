Il rompicapo degli incentivi nell’acquisto di una Spring

Il rompicapo degli incentivi: ci sono, poi non ci sono, poi tornano decurtati…Un lettore chiede consiglio per l’acquisto di una Dacia Spring. Vaielettrico risponde. Un altro vuol capire se fidarsi dei super-sconti che ha trovato per la Spring su un sito. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Il rompicapo degli incentivi: comprare o aspettare?

“L’11 Agosto avevo stipulato un contratto di acquisto per una Dacia Spring Comfort Plus con optional di ricarica rapida. Avevo una vecchia Panda intestata a mio padre da rottamare e volevo approfittarne per passare ad un’elettrica economica da usare in famiglia per spostarci in città. Avevo concordato un prezzo di 11900 € con il venditore (ho lasciato 200 € di caparra che a detta sua servivano per bloccare l’ecoincentivo). Ma, a metà settembre, mi chiama e mi dice che i 2000 € di bonus non ci sono più ed il prezzo che dovrei pagare alla consegna (prevista per il 2/7/2022) diventa di 13.700 €. La Panda da rottamare è ancora in mio possesso, non sono ancora venuti con il carro attrezzi a ritirarla perché non è marciante. Poco dopo gli incentivi finirono completamente e mi disse: aspettiamo e vediamo come si comporta il governo. Oggi mi ha chiamato dicendomi che il prezzo rimane di 13.700. Non ho urgenza dell’auto, anche perché la consegna che mi era stata data era giugno-luglio 2022. Meglio aspettare gennaio 2022 per capire come saranno gli incentivi e poter acquistare l’auto a 11900 € come il contratto che avevo stipulato ad Agosto?“. Jacopo.

Il bonus 2022 dovrebbe restare identico: quindi…

Risposta. No, Jacopo, secondo noi gli incentivi del 2022 saranno costruiti sulla falsariga di quanto attualmente in vigore. Ovvero 6 mila euro rottamando una vecchia auto (come la vostra Pandina) o 4 mila euro senza rottamazione. Certo, ci vorrebbe l’indovinometro (termine coniato dal nostro amico Matteo Valenza) per capire oggi che cosa farà il governo a fine anni con la legge di bilancio 2022. Ma tutto lascia presagire che lo schema rimarrà questo. Ergo: rimandando l’acquisto a gennaio, non farai altro che allungarti una lista d’attesa che, come tu stesso ci confermi, già oggi prevede la consegna all’estate del 2022. Quel che è auspicabile è che, nel disegnare e finanziare il bonus per l’anno prossimo, il governo eviti gli stop and go di quest’anno. Il rompicapo degli incentivi. I potenziali acquirenti non ci capiscono più nulla e, temendo di sbagliare, finiscono per ripiegare su un’auto tradizionale, al limite ibrida. Ed è un peccato.

Le Dacia in super-sconto: c’è da fidarsi?

“Su Autoscout 24 vedo che una ditta tedesca offre la Dacia Spring a 11.590 euro. L’annuncio parla di un’auto con 0 km, nella versione Comfort (se ho capito bene senza la ricarica rapida, che a me non interessa). È un prezzo di circa 4 mila euro meno rispetto a quanto chiede il concessionario Renault Dacia. C’è da fidarsi?“. Danilo M.

Risposta. La cosa è un po’ strana: la Spring ha iniziato le consegne da poche settimane, eppure su Autoscout in vendita ce ne sono 150, a prezzi super-convenienti. Molti sono firmati da un operatore tedesco, HVT Automobile, che assicura trattarsi di auto nuove. Cercheremo di capire e torneremo sull’argomento.