Il rincaro di luce e gas? Colpa delle rinnovabili e di Greta…È il solito approccio italiano: invece di studiare e capire i veri motivi, si trovano capri espiatori…

Il rincaro di luce e gas / Ecco chi è stato

Siamo nel pieno di una tempesta mondiale, con motivazioni che vanno ben al di là delle politiche e dei destini dell’Italietta. Eppure i complottisti in servizio effettivo permanente permanente hanno già trovato i colpevoli degli aumenti di luce e gas. Sono, nell’ordine: l’aver puntato sulle energie rinnovabili e le proteste di Greta Thunberg. Ovviamente non è vero, ma la sentenza di colpevolezza rimbalza e si ingrossa sui social con una baldanza che fa paura. Peraltro siamo nel Paese che negli ultimi anni, pur potendo contare su un potenziale enorme, è cresciuto meno nella produzione di energia pulita. Molto meglio meglio di noi hanno fatto la Germania, la Spagna, il Portogallo, per non parlare dei Paesi nordici. Eppure è dai pannelli solari che viene il disastro, purtroppo accreditato sui media da un economista di fama come Davide Tabarelli di Nomina Energia. E Greta? Una criminale da incarcerare, per l’infame reato di averci fatto sapere che chi ha 20 anni oggi vorrebbe contare su un mondo un più vivibile. Senza che una catastrofe naturale dopo l’altra sconvolgano l’esistenza delle nuove generazioni.

E il ministro Cingolani premiato dalla Staffetta (ex Petrolifera)…

Eppure è difficile etichettare come ecologista il governo attuale. Non parliamo solo del fatto che, unico in Europa, ha cancellato i bonus per le auto meno inquinanti. Parliamo di un ministro, Roberto Cingolani, chiamato a governare la transizione ecologica e diventato, chissà perché, il paladino dei petrolieri. Qualcuno, ironicamente, l’ha ribattezzato CingolENI. Più seriamente la Staffetta Quotidiana l’ha scelto come Uomo dell’Anno (qui le motivazioni). Giova ricordare che stiamo parlando di un organo di informazione competente, sì, ma da sempre molto vicino proprio ai petrolieri. Nato nel 1933 con l’autarchico nome di Rivista Italiana del Petrolio e a lungo noto come Staffetta Petrolifera e(solo successivamente è stato tolto l’aggettivo dal nome). Ma la vicinanza a quel mondo resta. E il premio, accolto con enfasi da Cingolani, la dice lunga sulla politica del ministro nell’ultimo anno, nel disinteresse per la transizione all’elettrico. Ma l’importante è avere scovato i colpevoli dei rincari. Maledetta Greta, maledette rinnovabili…