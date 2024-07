Il ricatto dei petrolieri: senza accise…

Il ricatto dei petrolieri: lo Stato perderà 3,8 miliardi di tasse (accise) se le auto a benzina o gasolio verranno sostituite da elettriche. Contano i soldi, l’ambiente…

Il ricatto dei petrolieri: volete l’elettrico? Lo Stato perderà miliardi di accise…

Non vanno tanto per il sottile i petrolieri italiani, riuniti nell’Unem (Unione energie per la mobilità). Nella loro assemblea annuale hanno mandato un messaggio molto chiaro, toccando l’argomento a loro più caro: i quattrini. Nel 2030 con 4 milioni di auto elettriche in circolazione (??) verrebbe a mancare un gettito fiscale di 3,8 miliardi, per un milione di tonnellate di carburante in meno. È questo che volete? Il messaggio era anzitutto al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che del resto ha orecchie per intendere. Da tempo sostiene che la transizione si deve fare senza eliminare i carburanti tradizionali. Ma piuttosto sostituendoli con biocarburanti e altre miscele meno inquinanti. Non a caso il ministro ha ribadito il refrain di “un approccio realistico e concreto fondato sulla neutralità tecnologica“. Musica per le orecchie dei petrolieri.

All’Unem piace l’ibrido, che in Italia è soprattutto mild…

Peraltro i timori dei petrolieri in un Paese come l’Italia in cui si si vendono poche auto elettriche non sembrano del tutto fondati. La stima di 4 milioni di EV nel 2030 appare decisamente esagerata, solo uno uno spauracchio per il governo. Mentre secondo lo stesso presidente dell’Unem, Gianni Murano, nei primi 5 mesi del 2024 le vendite di carburanti sono andati a gonfie vele. Benzina, gasolio, Gpl e Jet Fuel con 756 mila tonnellate hanno superato del 5,1% i volumi del 2023. Meglio dei consumi pre-Covid. Ai petrolieri andrebbe bene un consolidamento delle vendite dell’ibrido, che oggi rappresenta già il 4% del circolante e il 39% delle vendite. Anche perché, aggiungiamo noi, si tratta per lo più di vetture mild hybrid, con un apporto dell’elettrico modestissimo. Utili quindi a fare apparire una transizione ecologica che in realtà è quasi irrilevante.

Auto elettrica e colonnine: quello che tanti non hanno ancora capito…Guarda il VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico