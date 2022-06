Il retrofit elettrico di vecchie auto? Roba da miliardari

Il retrofit elettrico di vecchie auto, per sostituire il motore termico con uno a batterie, costa uno sproposito. Lo scrive Sergio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it.

Il retrofit elettrico del mio Suv? 36 mila euro per darmi solo 100 km di autonomia

“Vi seguo da tempo, vorrei chiederVi un chiarimento riguardo ai prezzi attuali per il retrofit. Ho chiesto un preventivo ad una nota azienda italiana, siciliana, per un retrofit di un Suv Euro 3 dei primi anni duemila, sano di telaio e carrozzeria. Per un motore 72,1 kW e soli 100 km di autonomia mi hanno chiesto circa 36mila euro, Iva compresa. Esclusi wallbox, contratti Enel, cavi, eventuali piccole opere di carrozzeria rimandabili in futuro, pastiglie freni, sostituzione frizione esistente da fare tra un po’… A questo punto incomincio a pensare anch’io che il retrofit sia un giochino per ricchi. Ma se uno è ricco si compra un’ auto elettrica nuova da 100mila ed oltre euro ed ha un prodotto attuale e tecnologico con autonomia sufficiente nella maggior parte dei tragitti. Vorrei sapere come la pensate e se ci sono in Italia officine artigianali meno esose. Grazie“. Sergio Lombardi, La Spezia

Com’è difficile (e costoso) avere un “cuore nuovo”

Risposta. In effetti sì, al di là di rare eccezioni di appassionati fati-da-te, il retrofit elettrico al momento è un affare da ricchi. Limitati a persone che si possono permettere di spendere una cifra per trasformare auto a cui sono particolarmente affezionati, per mille ragioni. Per chi invece, come Sergio, vuole trasformare un Suv ancora in buone condizioni di telaio e carrozzeria, la strada è in salita, con complicazioni di ogni tipo. A partire dalla ri-omologazione agli incentivi di fatto inaccessibili. E invece, in un’ottica di vera sostenibilità, il retrofit avrebbe molto senso. Con un “cuore nuovo“, si rimetterebbero in gioco auto che, come quella di Sergio, per gran parte sono ancora utilizzabili, evitando che affollino le discariche. È un vero peccato. Quanto a officine in grado di praticare prezzi più competitivi, dobbiamo confessare di non conoscere a sufficienza questo mercato. Se arriveranno segnalazioni, saremo lieti di girarle al lettore.

