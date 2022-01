Il pulmino Volkswagen è pronto, ma l’offensiva funziona?

Il pulmino Volkswagen è pronto: la riedizione in elettrico verrà presentata il 9 marzo, annuncia il n.1 Herbert Diess. Mentre si tirano le prime somme sul 2021.

Il pulmino Volkswagen si svela il 9 marzo

Dopo la ID.3 e la ID.4, nati con concept stilistici completamente nuovi, ll colosso tedesco fa un tuffo nel passato e rispolvera un classico. Stiamo parlando del mezzo preferito dalla beat generation, ma anche utilizzato in tutto il mondo come veicolo da lavoro. Un tempo lo si chiamava Bulli, oggi il nome è diventato (per ora) ID.Buzz. “The legend returns“, ha scritto Diess sul suo profilo Twitter. Un ritorno che ha richiesto 5 anni di lavoro di affinamento, dato che è nel 2017 che da Wolfsburg arrivò il primo annuncio del progetto. Dell’ID. Buzz si sa che sarà basato sulla stessa piattaforma modulare della ID.3 e ID.4, la MEB. Sulla carta, quindi, con possibilità di inserire potenze comprese tra 145 a 300 CV e batterie da 45 a 77 kWh. Ne sapremo di più mercoledì 9 marzo, quando verranno svelati anche gli allestimenti passeggeri e commercial.

Ma Tesla spadroneggia nel mercato tedesco

Intanto gli analisti tirano a tirare le prime somme dei risultati 2021 di Volkswagen, con focus sulla controversa transizione all’elettrico. Transizione fortemente voluta da Diess e oggetto di una tormentata resa dai conti ai vertici del gruppo. Doveva essere l’anno del riscatto, dopo i problemi che avevano afflitto il lancio della ID.3 a fine 2020. Ma i risultati sono in chiaroscuro. Le vendite aumentano, ma non come ci si augurava e Tesla fa sempre più paura, vista anche l’imminente apertura della fabbrica tedesca di Grunheide. Il Model 3 si è confermato leader di mercato in Europa, con oltre 108 mila immatricolazioni già a fine novembre. La ID.3 era in 2° posizione, ma ben distante, a quota 62 mila. Quarta la ID.4, che a fine novembre aveva venduto in Europa 46 mila vetture. Ma a tenere basso il morale sono arrivati i risultati di dicembre del mercato tedesco, con il Model 3 ancora nettamente primo e la ID.3 solo in nona posizione. A salvare l’onore di casa ha pensato la vecchia e-Up, ma non è certo questo il modello su cui puntano a Wolfsburg: c’è molto lavoro da fare…