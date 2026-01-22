Il progetto di Ampere (Renault) è già al capolinea

L’obbiettivo di Provost è sempre lo stesso: semplificare l’organizzazione e ridurre i costi. In questa fase puntando più sull’ibrido che sull’elettrico: “Poiché non c’è più un progetto di quotazione in Borsa, non c’è più bisogno di un’entità specifica. Motivo per cui Renault sta reintegrando tutto per semplificare ed eliminare la complessità inerente al modello iniziale“, ha spiegato un addetto ai lavori alla Reuters. Contrordine compagni, si torna tutti alla situazione pre-De Meo. Il cluster di mobilità elettrica ElectriCity nel nord della Francia torna direttamente sotto Renault. Comprende le fabbriche di auto di Douai e Maubeuge, nonché gli impianti di componenti di Ruitz e di Cléon. Stessa sorte per la produzione di modelli elettrici come la Renault 4 e la Renault 5, e per il nuovo centro software vicino a Nizza.
