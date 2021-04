Il problema di Lisa con la sua Corsa-e/ Un pieno di sole (3)

Il problema di Lisa, che vorrebbe sfruttare appieno l’impianto fotovoltaico con cui ricaricare la Opel Corsa-e. Lisa è la terza lettrice che condivide il racconto di come si è organizzati per “fare in casa” l’elettricità che serve all’auto. Il primo è stato Riccardo, con un’altra Corsa-e (qui l’articolo), poi Massimiliano con la Volkswagen e-Up (qui). L’indirizzo a cui scrivere è info@vaielettrico.it.

Il problema di Lisa / “Ho un fotovoltaico da 6 kW…”

“Vi leggo da tempo ed è anche grazie alle informazioni che ho potuto reperire su Vaielettrico.it che ho deciso di entrare nel mondo della mobilità elettrica. Approfittando degli incentivi di Regione Lombardia, cumulabili con quelli statali, da un mese è arrivata in famiglia la Opel Corsa-e! Per ora siamo molto soddisfatti, sebbene sia presto per una valutazione complessiva. Abito in una zona di montagna in provincia di Bergamo e girando per concessionarie in molti mi hanno sconsigliato l’elettrico a causa della mancanza di colonnine. È vero, qui scarseggiano (anche se stanno aumentando a vista d’occhio, ad esempio nei parcheggi dei supermercati). Ma per noi non è un problema, la nostra abitazione è dotata di un impianto fotovoltaico da 6kW da diversi anni. Inoltre i consumi della Corsa-e per ora si rivelano davvero bassi, facciamo circa 60km al giorno nel tragitto casa-lavoro con una velocità media di 50km/h. Il un consumo di circa 12KWh/100 km (si tratta di un tragitto misto urbano e extraurbano con diverse salite).

Il problema di Lisa: “…è indispensabile una centralina?”

“In famiglia siamo molto attenti alla sostenibilità e per ora ricarichiamo durante il giorno sfruttando l’energia del sole (per fortuna è primavera!). Non abbiamo un impianto di accumulo e ad oggi, provvisti di “carichino” da 1,8kW, ci troviamo bene. Stiamo aspettando che l’elettricista ci installi la Wall Box e vorrei chiedervi una delucidazione. Sul web leggo che per il fotovoltaico è consigliabile la Zappi o la Scame (sarei orientata per quest’ultima). Il mio elettricista sostiene che per far sì che la Wall Box moduli il flusso di energia rispetto alla produzione del fotovoltaico, sarebbe necessario installare una centralina collegata all’inverter del fotovoltaico. Infatti la funzione “Power management” modula il flusso in relazione ai consumi della casa, non alla produzione di energia. Non ho trovato una spiegazione esaustiva in internet e non capisco perché le aziende vendano queste Wall box sostenendo che siano adatte a chi dispone di un impianto fotovoltaico. Omettendo la necessità di una centralina“. Lisa Coronini.

La risposta del nostro tecnico: “Secondo noi…”

Facciamo appello alla nostra community per risolvere il problema di Lisa. Il tecnico che abbiamo interpellato ci ha dato questa risposta: “Se il sistema fotovoltaico è configurato in “scambio sul posto“, allora la linea domestica che alimenta le utenze (consumo) e che riceve alimentazione dal fotovoltaico (produzione) è una soltanto.Per questa ragione, all’altezza del contatore ENEL quello che si misura è soltanto la differenza tra consumi e produzione. In pratica: non è possibile distinguere i consumi dalla produzione perché il “tubo” è uno solo (o parafrasando: elettroni non oleat….)Pertanto se lo strumento di misura del “power management” si trova all’altezza del contatore, allora esso tiene correttamente conto del fotovoltaico”.

Una simulazione con un allacciamento da 6 kW

Il tecnico prosegue: “Due esempi (supponendo di avere un allacciamento ENEL da 6kW):

GIORNO – produco 3kW e consumo 2kW; all’altezza del contatore ENEL misuro 2-3=-1kW (sto immettendo in rete). Pertanto ho disponibili 6-(-1)=7kW per caricare l’EV

produco 3kW e consumo 2kW; all’altezza del contatore ENEL misuro 2-3=-1kW (sto immettendo in rete). Pertanto ho disponibili 6-(-1)=7kW per caricare l’EV TARDO POMERIGGIO – produco 1kW e consumo 4kW; all’altezza del contatore ENEL misuro 4-1=3kW (sto prelevando dalla rete). Pertanto ho disponibili 6-(3)=3kW di potenza per caricare l’EV

– NOTTE – produco 0kW e consumo 1kW; all’altezza del contatore ENEL misuro 1-0=1kW (sto prelevando dalla rete). Pertanto ho disponibili 6-(1)=5kW per caricare l’EV

L’elettricista della lettrice deve solo verificare che la misura suddetta venga fatta all’altezza del contatore. A dire il vero, comunque, mi sembra razionale che il power-management sia una funzione separata dalla power-wall. Perché non sempre il primo è indispensabile alla seconda (e quindi si vendono separatamente)”.