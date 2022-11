Il primo trattore “solare” in gara per La Vita Elettrica

Il primo trattore “solare” italiano, RAMSeS, con un bel video che ci arriva da Genova. E poi Giovanni, che racconta la sua VW ID.4: altri due filmati in gara nel nostro concorso La Vita Elettrica. In palio migliaia di € in ricariche Enel X Way

Il primo trattore “solare” per i ragazzi di Semplicemente

Questa è una storia bellissima, nata con un doppio fine: recuperare il primo trattore elettrico italiano e dare un mezzo a emissioni zero ai ragazzi dell’associazione di volontariato Semplicemente. Anche Vaielettrico ha dato il suo piccolo contributo, aiutando a trovare le tre aziende che hanno messo a disposizione pezzi di ricambio e tecnologica per il restauro. Sono la Flash Battery di Sant’Ilario d’Enza, la Motori Brusa di Lugo e la Elektrosystem di Cento. Ma un ruolo fondamentale lo ha avuto il professor Ugo Bardi dell’Università di Firenze. Una piccola nazionale della solidarietà che ha consentito al RAMSeS di rivivere per fare un nuovo lavoro: agricoltura sociale con i ragazzi di Semplicemente. Avevamo già parlato del progetto, che ora è giunto in porto. E il video mostra proprio il trattorino marciante e rimesso a nuovo.

Giovanni e la VW ID.4: quante ricariche gratuite…

Altro video, tutt’altra storia. Giovanni, milanese, guida elettrico da due anni, sempre Volkswagen. Prima una e-Up, poi sostituita perché piccola e con un’autonomia troppo contenuta. Ecco dunque arrivare una ID.4, con la quale fa non solo il viaggio casa-lavoro (100 km al giorno), ma anche viaggi più lunghi per le vacanze: “Ho la fortuna di poter ricaricare gratis nell’azienda in cui lavoro, il che mi fa risparmiare circa 400 euro al mese. Quest’estate poi siamo partiti per le vacanze in Abruzzo e anche lì abbiamo usufruito di diverse ricariche gratis grazie alla convenzione con Telepass“. L’autonomia reale? In autostrada siamo sui 400 km, contro i 510 di omologazione della vettura. Il bilancio per Giovanni è più che positivo, con un’unica pecca: il software: “Come si legge nei vari forum, è da migliorare, speriamo che lo facciano con qualche aggiornamento successivo“.

— Per partecipare a La Vita Elettrica basta registrarsi a questo link e inviarci un video in cui racconti le tue esperienze con mezzi a batterie. In palio ci sono 3.500 euro di ricariche Enel X Way. Il primo premio è del valore di 1.500 euro Per chiarimenti scrivici a lavitaelettrica@vaielettrico.it o tramite la nostra pagina Facebook .