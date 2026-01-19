Il primo nemico dell’elettrico? Il solito Clarkson

Il primo nemico dell’auto elettrica? Il solito Jeremy Clarkson, il giornalista inglese (ex BBC e Top Gear) diventato il simbolo di chi si batte per i motori “caldi”. Contro la UE e contro tutti.

Il primo nemico attacca con frasi tipo: “Non voglio perdere un’ora a ricaricare…”

Si sa che spararle grosse in tv aiuta a costruirsi una bella audience. E Clarkson non ha mai avuto limiti nelle sue provocazioni, come scrivemmo a fine 2024. Già allora, parlando delle auto elettriche, disse che “sono elettrodomestici, lavatrici, forni, non te le godi, non puoi recensirle, una stron…ata“. Un’uscita che scatenò feroci polemiche e a cui noi rispondemmo con il VIDEO riprodotto a fine articolo. E che arrivava dopo altre celebri intemerate. Come quando scrisse che “i coreani mangiano carne di cane”, creando un vero e proprio caso diplomatico tra Londra e Seul. O quando sentenziò che i cavalli sono molto meglio delle più sofisticate e-bike, anche per gli utilizzi militari da parte dell’esercito inglese. Ma il suo bersaglio preferito da qualche anno a questa parte resta l’auto elettrica, con frasi a effetto che fanno colpo. Anche se raccontano un mondo che non è quella reale. Come quella che riproduciamo a fianco, dal sito Lascimmiapensa, che sta già facendo discutere su Linkedin.

A chi guida un’elettrica la sprezzante etichetta di “sinistrorsi”

Il volto è incanutito, ma l’aggressività è quella di sempre, con parole tipo: “Non vogliamo perdere un’ora a ricaricare un’auto elettrica…Abbiamo passato gli utlimi 50 anni a riempire il serbatoio di benzina in un apio di minuti. Il petrolio non sta finendo”. Che dire? Chi l’auto elettrica la guida veramente, sa benissimo che oggi con le ricariche rapide te la cavi molto più velocemente di un’ora. E se usi le colonnine in AC non stai certo lì a vedere la batteria che si riempie. Quanto al petrolio, ci sono altre ragioni al di là della disponibilità a spingere verso soluzioni meno inquinanti. Anche se Clarkson ha sempre dimostrato di infischiarsene dell’ambiente in cui viviamo. Le sue sono solo frasi a effetto, che però continuano ad avere successo tra chi (e sono tanti) si informa per sentito dire. Uno show che spesso finisce buttandola un po’ in politica, dando a chi simpatizza per l’elettrico la sprezzante etichetta di “sinistrorsi“.